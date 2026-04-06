“사우디·오만·알제리에 ‘원유 특사’… 홍해에 국적선 투입해 물량 확보” [美·이란 전쟁]

더불어민주당과 정부가 중동사태 장기화에 따른 원유수급 난항 문제 해결을 위해 중동지역 특사 파견 및 국적 선사 투입안 마련 등 다각도 대책 마련에 나섰다.



민주당 중동 상황 경제 대응 특별위원회는 6일 국회에서 재정경제부, 산업통상부 등과 2차 회의를 가지고 원유수급 안정화 문제, 나프타·합성수지 등 긴급 핵심물자 수급조정 방안, 위기극복 과정에서의 대기업과 중소기업 간 상생 문제 등을 논의했다.

이형일 재정경제부 1차관(오른쪽)과 문신학 산업통상부 차관이 6일 국회 의원회관에서 열린 중동전쟁 경제 대응 특위 2차 회의에 앞서 얘기를 나누고 있다. 연합뉴스

특위 간사 안도걸 의원은 회의 후 “원유 대체 물량 확보가 제일 시급하다”며 “사우디아라비아, 오만, 알제리 3개국에 특사를 파견하는 등 외교적 노력에 총력을 다할 것”이라고 했다. 또 회의에서 산업부가 대체 루트인 홍해 항로에 국적 선사 5척을 투입하는 안을 추진하고 있다고 보고했다고 전했다.



그는 “정부가 갖고 있는 비축유를 우선 민간 정유사에 공급하고, 해외에서 확보한 물량이 국내에 도착하면 스와프(맞교환)가 이루어지도록 하는 방안이 논의됐다”고 말했다.



아울러 당정은 나프타·플라스틱 등의 수급 불안과 관련해서도 논의했다. 안 의원은 “정부에서 (나프타와 플라스틱의) 50개 주요 업종 공급망을 집중적으로 일일 점검하는 체제를 가동하고 있고, 수액 비닐백 등 우선 순위가 있는 보건의료 쪽에 충분히 물량이 공급될 수 있도록 행정지도로 수급을 관리하고 있다”며 “석유화학 제품 수출은 수입국의 여러 요구나 복잡한 문제가 있어 정부가 대외적인 파장을 고려해 신중하게 수급 조절을 하고 있다”고 설명했다.



그는 추가경정예산(추경)안에 포함된 피해 수출기업에 대한 나프타 대체수입 차액 지원과 관련해선 “4700억원이 반영돼있고 차액의 50%를 지원하는 내용인데 업계에서 80%까지 인상해야 한다는 요구가 있어 적극 검토하기로 했다”고 말했다.



당정은 회의에서 가격 상승이 불가피한 상황이라고 진단했다. 유동수 특위 위원장은 “현재 주유소에서 판매하는 물량들은 사실상 전쟁 전에 확보한 물량”이라며 “이제부터가 본격적으로 (석유) 원가 가격에 (현 상황의 영향이) 나타날 시점이다. 최고가격제를 실시한다고 해도 가격 상승은 불가피해 보인다”고 했다.

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