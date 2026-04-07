평생 모은 1억 기부한 팔순 택시기사…“배움 기회 놓치는 아이들 없길”

한 택시 기사가 팔순을 기념해 평생 모은 1억원을 지역사회의 어려운 이웃을 위해 기부했다.



6일 서울 양천구에 따르면 지난 3일 신정3동 주민인 택시 기사 양성옥씨는 양천사랑복지재단에 1억원을 전달했다. 구가 설립한 재단법인인 이 재단에 개인 기부자가 1억원을 쾌척한 건 이번이 처음이다.

지난 3일 서울 양천구청에서 택시 기사 양성옥씨(가운데) 부부가 양천사랑복지재단에 1억원을 기부한 뒤 이기재 구청장과 기념 촬영을 하고 있다. 양천구 제공

양씨는 올해 1월 택시업계 신문에서 동료 기사가 돌아가신 어머니 이름으로 1억원을 기부했다는 소식을 접하고, 팔순을 맞아 사회 환원을 실천하기로 결심했다고 한다. 그는 “형편이 어려워 배움의 기회를 놓치는 아이들이 없길 바란다”며 아동·청소년을 위한 장학 사업에 우선 사용해 달라는 뜻을 전했다. 또 예기치 못한 사고 등으로 어려움을 겪거나 저소득층인 택시 기사 가족, 지역의 자원봉사자들을 위한 기금으로도 활용해 줄 것을 부탁했다.



구는 양씨의 뜻에 따라 관내 아동·청소년의 꿈을 응원하고 사정이 어려운 택시 기사 가족과 자원봉사자 활동을 지원하는 데 성금을 쓸 계획이다.

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