신세계, 오픈AI와 AI 커머스 손잡아

신세계그룹이 챗GPT 개발사 오픈AI와 손잡고 인공지능(AI) 커머스 기반 유통 구조 구축을 본격화한다.



신세계그룹은 오픈AI와 국내 유통사 최초로 AI 커머스 관련 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

6일 웨스틴 조선 서울에서 진행된 신세계그룹과 오픈AI의 ‘AI 커머스 사업협력’ 업무협약식에서 임영록 신세계그룹 경영전략실장(오른쪽)과 김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표가 기념 촬영을 하고 있다. 신세계그룹 제공

양사는 2027년 상용화를 목표로 챗GPT 기반 ‘완결형 AI 커머스’ 모델을 구축한다. 챗GPT 대화창에서 상품을 검색하면 장바구니 담기·결제·배송 예약까지 한 번에 처리하는 방식이다. 예를 들어 “내일 저녁 가족식사 메뉴를 준비해줘”라고 입력하면 필요한 쇼핑 목록을 자동 생성하고 결제까지 연결된다. 이마트를 시작으로 그룹 전반에 단계적으로 확산할 계획이다.



연내 이마트 애플리케이션(앱)에는 ‘AI 쇼핑 에이전트’를 탑재한다. 고객의 구매 패턴과 선호도를 학습해 최적의 쇼핑 목록을 제안하고 매장 방문 시 자동 주차 등록 등 편의 기능도 지원한다. 온·오프라인을 아우르는 초개인화 서비스를 제공하는 ‘퍼스널 쇼퍼의 AI 버전’을 지향한다.



AX 협력체계도 구축한다. 전사적 AI 전환, AI 기반 신규 비즈니스 발굴, 임직원 AI 교육 프로그램 개발 등 조직 전반의 AI 역량 강화가 목표다.

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