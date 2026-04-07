단지 내 배달은 로봇이… 더 똑똑해지는 아파트

“아파트 상가 내에서만 주문할 때 가능하대요.”

서울 한 브랜드 신축 아파트 입주민 커뮤니티에 올라온 배달 로봇을 묻는 글이다. 건설사들이 인공지능(AI)과 로봇을 앞세워 경쟁에 뛰어들면서 주거 환경이 빠르게 바뀌고 있다. 단지 내 배송 로봇이 보행자를 피해 이동하면서 엘리베이터를 타고 세대 앞까지 물품을 전달하는 모습이 곧 친숙해질 것으로 보인다.

서울 강남구 대치동 ‘디에이치 대치 에델루이’에 도입된 ‘실내외 통합 D2D(Door to Door) 자율주행 로봇 배송 서비스’를 제공하는 로봇이 계단을 오르고 있다. 현대건설 제공

6일 건설업계에 따르면, 시공 중심 경쟁에서 벗어나 입주 이후 관리와 생활 편의까지 포함한 ‘스마트 주거’ 구축에 속도를 내고 있다. GS건설은 HS로보틱스연구소와 ‘미래형 주거 로봇 서비스 모델 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 자이(Xi) 아파트에 ‘AI 홈 로봇’ 기술을 적용하기로 했다. 현대건설은 자율주행 배송 로봇과 무인 주차 시스템, 순찰 로봇 등을 결합한 ‘로봇 친화형 아파트’ 구현에 나섰다. 단지 내 이동·물류·보안 서비스를 통합 제공하는 모델이다.

삼성물산 건설부문도 AI 적용을 확대하고 있다. 단지 내 주차 시스템은 차량 번호 인식을 기반으로 입주민의 주차 이력과 빈 공간을 분석해 위치를 안내하고, 세대 내 월패드나 ‘홈플랫폼(홈닉)’을 통해 주차 위치를 확인할 수 있도록 했다. 자율주행 배달 로봇은 지난해 서울 서초구 한 아파트 단지에서 서비스 실증을 마쳤으며, 공동현관 출입과 엘리베이터 연동을 통해 세대 현관 앞까지 물품을 전달하는 방식으로 운영됐다.

포스코이앤씨는 준공 단계에 자율주행 청소 로봇을 도입해 입주 전 관리 수준을 높이고 있다. 해당 로봇은 공용 공간을 스스로 이동하며 청소하고, 엘리베이터 호출과 충전까지 자동으로 수행하는 것이 특징이다. DL이앤씨는 AI 기반 설계 기술과 초정밀 시공 시스템을 도입해 초고층 주거 프로젝트 경쟁력 강화에 나서고 있다.

업계에선 앞으로 아파트 건축 시장에서 단순 입지나 가격뿐 아니라 AI 등 첨단 기술을 활용한 ‘관리·서비스 품질’이 주요 경쟁 요소로 부각될 것으로 보고 있다. 한 대형 건설사 관계자는 “AI 적용은 크게 주차·관리 시스템 등 IT(정보기술) 기반 서비스와 로봇 중심의 ‘피지컬 AI’ 두 축으로 나뉘어 확산되고 있다”며 “배송 로봇, 주차 안내, 케어 로봇 등 다양한 형태로 발전하면서 향후 아파트 단지에서 반드시 도입해야 할 요소가 될 것”이라고 말했다.

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