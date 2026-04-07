[이코노 브리핑] 조성목 서민금융연구원장 재취임 외

조성목 서민금융연구원장 재취임

조성목(사진) 전 금융감독원 선임국장이 사단법인 서민금융연구원 제4대 원장으로 5일 공식 취임했다. 조 원장은 취임사에서 “통계 속의 숫자가 아니라, 그 뒤에 숨겨진 서민들의 눈물을 닦아주는 연구원이 되겠다”고 밝혔다. 조 원장은 금감원 재직 시절 5대 금융악 척결 특별대책단 종합대응반장을 맡는 등 서민금융 범죄를 다뤘으며 2017년 연구원 설립을 주도하고 초대원장을 지냈다.

하나카드, 두 달간 ‘주유 특화 카드’ 행사

하나카드가 최근 유류비 인상에 따른 고객 부담을 덜기 위해 내달까지 두 달간 ‘주유 특화 카드’ 프로모션을 실시한다. 클럽 SK(CLUB SK) 등 주유 특화 카드 4종이 대상이다. 이벤트 대상 카드로 건당 5만원 이상 주유 시 기존 혜택과 별도로 2500원 추가 캐시백을 월 2회 제공한다. 행사 기간 내 클럽 SK 카드와 MG+블루 카드를 발급받는 고객에게는 연회비를 모두 환급해준다. 이번 혜택은 이달 1일 발급·매출 발생분부터 소급 적용된다.

신한금융, 금융권 첫 자율보안 체계 도입

신한금융그룹이 금융권 최초로 ‘금융보안 수준 진단 프레임워크’를 주요 그룹사에 현장 적용했다고 6일 밝혔다. 이 프레임워크는 올해 2월 금융보안원이 마련한 자율보안 관리 체계다. 금융사가 당국의 규정 준수 여부를 점검하는 데 그치지 않고 자체적으로 보안 역량을 진단하고 능동적으로 개선하는 방식이다. 신한금융지주를 비롯해 은행·카드·증권·라이프 등 5개 그룹사는 금융보안원과 함께 2개월간 합동진단 후 개선 과제를 도출했다. 그룹 맞춤형 자율보안 진단 가이드도 마련했다.

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