주담대 부담 ‘껑충’… 소득 42%는 빚 갚는 데 쓴다

대출 금리 상승으로 전국적으로 내 집 마련의 문턱이 다시 높아진 것으로 나타났다. 주택 구입에 따른 금융 부담을 보여주는 지수가 1년 만에 반등했고, 서울의 경우 주택담보대출 원리금 상환 부담이 2년6개월 만에 가장 높았다.

6일 한국주택금융공사에 따르면 지난해 4분기 전국의 주택구입부담지수(K-HAI)는 60.9로 전 분기(59.6)보다 1.3포인트 올랐다. 2024년 4분기(63.7) 이후 3분기 연속 하락하다가 상승 전환했다.

주택구입부담지수는 중위소득 가구가 중위가격 대출을 표준 대출로 구입한 경우 원리금 상환 부담이 어느 정도인지 나타낸다. 소득의 약 25.7%를 주담대 원리금 상환에 쓰는 것을 적정 수준으로 가정하고, 이를 기준점(100)으로 설정한다.

전국 주택구입부담지수가 60.9라는 것은 적정 부담액의 60.9%를 부담한다는 뜻으로, 실제 소득의 약 16%를 원리금으로 낸다는 의미다. 2022년 3분기(89.3)에 2004년 통계 작성 후 최고치를 기록한 이 지수는 2024년 2분기(61.1)까지 7분기 연속 하락했다가 2024년 4분기(63.7)에 반등한 뒤 지난해에는 1∼3분기 내리 하락했다. 이후 지난해 4분기 들어 다시 60을 넘어섰다.

서울은 지난해 4분기 주택구입부담지수 165.1로 전국 지수와 매우 큰 격차를 보였으며, 2023년 2분기(165.2) 이후 2년6개월 만에 최고치를 나타냈다. 전 분기(155.2)보다 9.9포인트 올라, 분기별 상승폭도 2022년 3분기(+10.6포인트) 이후 3년 만에 최대다. 전국 모든 지역 지수가 전 분기보다 상승했지만, 서울 이외에 100을 넘은 지역은 없었다.

서울의 주택구입부담지수는 적정 부담액의 1.65배를 부담하고 있다는 뜻으로, 실제 소득의 42.4%가량을 원리금 상환에 쏟아붓고 있다는 의미다. 가계 소비 위축 등 경제적 부담이 상당할 것으로 관측된다. 서울 다음으로 높은 지역은 세종(97.3), 경기(79.4), 제주(70.5) 등의 순이었다.

주택 구입 부담을 결정하는 3대 변수는 집값, 금리, 소득이다. 이 중 가구 소득은 단기간에 큰 변화가 없기 때문에 시장 변동성에서 핵심은 집값이 비싼 경우와 금리가 비싼 경우로 나뉜다. 현재는 높은 대출금리가 지수 상승 요인으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지