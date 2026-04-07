국내 최대 AI 교육 플랫폼으로… 구광모 ‘인재 육성 철학’ 결실

구광모 LG그룹 회장이 강조한 인재 중심 경영 철학이 가시적인 성과로 이어지고 있다. LG의 청년 인공지능(AI) 인재 육성 프로그램인 ‘LG 에이머스’가 출범 3년여 만에 누적 참가자 2만명을 돌파하며 국내 최대 규모 AI 교육 플랫폼으로 자리 잡았다는 평가가 나온다.



LG는 지난 4일부터 1박2일 일정으로 경기도 이천 LG인화원에서 ‘LG 에이머스 해커톤(소프트웨어 개발대회)’을 개최했다고 6일 밝혔다. 2022년 하반기에 시작해 이번까지 2만명이 넘는 청년들이 참가한 LG 에이머스는 국내 최대 규모의 청년 AI 인재 교육 프로그램으로 성장했다.

지난 4일 경기도 이천 LG인화원에서 LG 에이머스 해커톤 대회의 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. LG제공

LG 에이머스는 “세상을 바꾸는 기술과 혁신은 인재에서 시작되고, 이들이 곧 국가 경쟁력의 원천”이라는 구 회장의 인재 육성 철학을 반영한 LG의 대표 청년 인재 교육 프로그램이다.



이번 대회에는 LG 에이머스 8기 지원자 2339명 중 온라인 교육부터 해커톤 온라인 예선까지 통과한 94명의 청년이 참여했다. 주제는 LG AI연구원이 출제한 ‘엑사원(EXAONE) 경량화 모델 개발’이다. 이날 주제는 AI 기술을 활용해 산업 현장의 난제를 해결하는 실전형 교육 과정으로 구 회장이 평소 강조해온 “기술 혁신은 결국 인재에서 출발한다”는 철학을 반영해 기획됐다.



‘거대언어모델(LLM) 경량화’는 AI 모델의 성능과 정확도는 유지하면서도 모델의 크기는 줄이고 추론 속도는 개선하는 최적화 기술이다. 노트북과 스마트폰 등 개별 기기 내부에서 AI 모델을 독립적으로 구동하는 ‘온디바이스 AI’ 구현을 위한 핵심 영역으로 꼽힌다. 참가자들은 총 27개의 경량화 모델을 개발했다. LG는 성능이 검증된 결과물을 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼인 ‘허깅페이스’에 공개해 글로벌 개발자들이 활용할 수 있게 할 예정이다.



이번 대회에서 대상인 고용노동부 장관상은 박서희·조하영·손민주씨가 수상했다. LG는 모델의 성능과 코드 평가 구두 발표를 통해 상위 수상 3개팀에게 총 1000만원의 상금을 수여했고, 향후 이들이 LG 입사를 지원할 경우 서류 전형에서 면제 혜택을 제공할 예정이다.



LG 관계자는 “LLM 경량화 기술은 실제 기업 현장에서 수요가 매우 높지만, 밀도 있는 교육을 받으며 실전 경험을 쌓기 어려운 분야”라며 “청년들의 AI 업계 취업 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.



LG는 2030년까지 누적 5만명 이상의 청년 AI 인재를 육성해 국가 AI 산업 발전의 주축으로 성장하도록 지원할 계획이다. LG 에이머스는 AI 기초 지식과 코딩 역량을 갖춘 만 19∼29세의 청년이라면 누구나 지원할 수 있으며 학사 일정을 고려해 여름 방학과 겨울 방학 기간 연 2회 진행한다. LG는 강의부터 채용 지원 활동까지 전 과정을 전액 무료로 제공할 방침이다.



LG는 대회 이튿날 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍 등 주요 계열사 8곳이 참여하는 채용 박람회도 진행했다. 이날 계열사 인사 담당자들은 향후 채용 시 우선 검토 대상이 될 수 있는 ‘LG AI 인재풀’ 등록을 안내했다.



지난달 4일 AI대학원을 개소한 LG는 청년들을 대상으로 AI 실전 경험을 제공하는 ‘LG 에이머스’부터 청소년을 대상으로 운영하는 ‘LG 디스커버리랩’, 임직원을 AI 전문가로 양성하는 ‘LG AI 아카데미’까지 전주기 ‘맞춤형 AI 교육체계’를 구축했다.

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