벚꽃 피자 지갑 열렸다…유통업계, 4월 ‘봄 소비’ 총력전

벚꽃이 절정을 이루는 4월, 거리마다 사람들 발길이 눈에 띄게 늘었다. 따뜻한 날씨와 함께 야외 활동이 늘어나면서, 유통업계도 ‘봄 특수’를 선점하기 위한 움직임을 본격화하고 있다.

롯데홈쇼핑 제공

6일 업계에 따르면 봄 시즌을 맞아 편의점과 카페, 백화점, 호텔 등 주요 유통 채널은 계절성을 반영한 상품과 프로모션을 앞세워 소비 수요 선점에 나섰다. 벚꽃 개화 시기와 맞물리며 외출·여가 활동이 증가하는 만큼 관련 소비도 단기간에 집중되는 흐름이다.

편의점 업계에서는 GS25와 이마트24가 벚꽃과 베리류 콘셉트를 활용한 디저트 상품을 선보이며 봄철 수요 공략에 나섰다. 간편하게 즐길 수 있는 시즌형 디저트와 아이스크림 제품을 확대하며, 나들이와 야외 취식 수요를 동시에 겨냥하는 방식이다.

카페 업계도 발 빠르게 움직였다. 스타벅스는 슈크림과 딸기 등을 활용한 시즌 음료를 출시하며 봄 대표 메뉴를 강화했고, 폴 바셋 역시 벚꽃 콘셉트 음료와 디저트를 선보였다. 일부 브랜드는 벚꽃 명소 인근 매장을 중심으로 시즌 제품을 운영하며 고객 유입 확대에 나섰다.

유통업계에서는 봄철 야외 활동 증가와 맞물려 간편식과 디저트 매출이 두 자릿수 증가 흐름을 보이는 경우가 많다고 보고 있다.

외식·쇼핑 업계는 ‘경험 중심 소비’에 초점을 맞추고 있다. 아웃백 스테이크하우스는 벚꽃 명소 인근 매장을 중심으로 방문 수요를 끌어올리고, 신세계백화점과 롯데백화점 등 주요 백화점은 팝업스토어와 할인 행사를 결합해 고객 체류 시간을 늘리는 데 집중하고 있다.

여의도 IFC몰 역시 벚꽃 시즌 유동 인구 증가에 맞춰 입점 F&B 브랜드 중심으로 테이크아웃 수요 대응을 강화했다. 머무는 시간이 길어질수록 실제 구매로 이어지는 비율도 함께 높아지는 흐름이 나타난다.

호텔과 면세점 업계도 시즌 수요 공략에 나섰다. 롯데호텔앤리조트가 운영하는 시그니엘 부산은 봄 시즌 패키지를 통해 휴식과 경험을 결합한 상품을 선보였고, 페어몬트 앰배서더 서울은 시즌 미식 코스를 중심으로 고객 유입 확대에 나섰다.

업계는 이러한 흐름이 단순한 계절 마케팅을 넘어 소비 패턴 변화와 맞닿아 있다고 보고 있다. 경기 불확실성과 고물가 상황 속에서 소비자들이 비교적 부담이 적은 ‘소소한 만족’을 중심으로 지출을 늘리는 경향이 나타난다는 설명이다.

벚꽃 시즌은 이러한 감정 기반 소비가 가장 뚜렷하게 나타나는 시기로 꼽힌다.

한 유통업계 관계자는 “벚꽃 시즌은 외출과 소비가 동시에 증가하는 성수기”라며 “상품과 공간, 경험을 연결해 체류 시간을 늘리고 이를 구매로 이어지게 하는 흐름이 중요해지고 있다”고 말했다.

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