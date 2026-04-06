기보, 지자체 특화 ‘BIRD 프로그램’ 1단계 63개 기업 선정

기술보증기금(기보)은 서울시·충남도·대전시와 공동 추진 중인 ‘지방자치단체 특화형 연구개발 전 주기 지원 프로그램(BIRD)’의 1단계 지원 대상기업으로 63개 업체를 최종 선정했다고 6일 밝혔다.

기보가 서울시·충남도·대전시와 공동 추진 중인 ‘지자체 특화형 BIRD 프로그램’의 1단계 지원 대상기업으로 63개 업체를 최종 선정했다. 기술보증기금 제공

지자체 특화형 BIRD 프로그램은 지역 소재 중소벤처기업을 대상으로 연구개발(R&D) 전 과정을 체계적으로 지원하고, 지역 주도의 혁신성장 기반을 강화하기 위해 기보와 지자체에서 공동으로 추진하는 협력 사업이다.

지난 2월까지 진행된 공모에 총 302개 기업이 신청했고, 기보는 1차 서면평가, 2차 전문심의위원회, 3차 기술평가 및 보증심사를 거쳐 63개 기업을 1단계 지원 대상으로 선정했다. 선정기업은 인공지능(AI), 반도체, 이차전지 등 각 지역의 주력산업 분야에서 기술개발과 사업화를 추진 중인 기업으로, 지역 산업과의 상호 보완 효과와 함께 일자리 창출 및 산업생태계 조성 등 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

기보와 지자체는 이들 기업에 단계별 R&D 자금을 연계 지원한다. 이번에 지원 대상 선정 절차를 마친 1단계(Pre-R&D)에서는 최대 2억원까지 R&D 기획자금을 기보에서 보증 지원하고, 지자체가 이차보전을 연계해 기업의 금융 부담을 완화한다. 2단계(R&D)에서는 지자체가 R&D 수행자금을 최대 2억원 지원하고, 3단계(Post-R&D)는 기보가 최대 30억원까지 사업화 자금을 보증 지원한다.

이재필 기보 이사는 “R&D 사업화금융 전담기관으로서 지자체와 협력을 확대해 지역거점 연구개발기업의 기술개발 성과가 실제 사업화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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