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“서민 고통 외면 못 해”…정장수 예비후보, 선거사무소 외벽 등불 끈다 [6∙3의 선택]

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 중동발(發) 에너지 위기에 대응해 남은 선거 기간 동안 선거사무소 조명을 전면 중단하기로 했다.

 

이스라엘과 이란 간 갈등으로 고조된 국제 정세의 여파가 지역 선거판의 풍경까지 바꾸고 있다는 분석이다.

 

정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 5일 퇴근길 인사를 하고 있다. 선거사무소 제공
정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 5일 퇴근길 인사를 하고 있다. 선거사무소 제공

정 예비후보는 6일 자신의 페이스북을 통해 “중동발 에너지 위기가 심각한 수준에 직면했다”며 이같은 결단을 밝혔다.

 

그는 “오늘부터 선거사무소 외벽 현수막을 밝히던 조명을 모두 끄겠다”며 에너지 절약에 앞장서겠다는 의지를 분명히 했다.

 

정 후보가 ‘등불’을 끄기로 한 배경에는 민생 현장에서 체감한 경제 위기감이 자리 잡고 있다. 그는 “출퇴근 인사를 하다 보면 도로 위의 차량이 확연히 줄어든 것을 피부로 느낀다”며 기름값 상승 등 에너지 위기가 시민들의 일상을 압박하고 있음을 지적했다.

 

특히 그는 대구시 경제 수장을 지낸 이력답게 위기의 불평등성에 주목했다. 정 후보는 “왜 경제적 어려움은 항상 서민들에게 가장 먼저, 가장 가혹하게 다가오는지 모르겠다”며 고물가와 에너지난이 지역 서민 경제에 미칠 타격을 우려했다. 이어 “우리 공동체가 함께 힘을 모아 이 위기를 이겨내야 한다”며 지역 사회의 동참과 결속을 당부했다.

 

지역 정가에서는 정 후보의 이번 행보를 두고 경제 전문가로서의 면모를 부각하는 동시에, 민생 중심의 선거 운동으로 차별화를 꾀한 것이라는 평가가 나온다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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