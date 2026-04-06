'달 탐사' 아르테미스 2호, 달 중력권 진입 확인

미국의 유인 달 탐사선 '아르테미스 2호'의 승무원들이 탑승한 '오리온' 유인 캡슐이 미국 동부 일광절약시간(EDT) 기준 6일 0시 41분(한국시간 6일 오후 1시 41분)에 달 중력권에 진입한 것이 공식 확인됐다고 미국 NBC 뉴스가 미 항공우주국(NASA) 브리핑을 인용해 전했다.



이는 인간이 탄 유인 캡슐 우주선이 지구 중력보다 달 중력이 더 강한 영역에 들어섰다는 것으로, 이번 임무에서 중요한 이정표라고 NASA는 설명했다.

2026년 4월 5일(미국 동부시간 기준) 미국 항공우주국(NASA) 라이브 스트리밍 화면에서 캡처된 아르테미스 2호의 '오리온' 유인 캡슐. NASA·AFP연합뉴스

모든 일정이 예정대로 진행된다면, 아르테미스 2호 승무원들은 EDT 6일 오후 1시 56분(한국시간 7일 오전 2시 56분)께 인류 역사상 인간이 지구에서 가장 멀리 여행한 기존 기록을 넘어서게 될 전망이다.



기존 기록(40만170㎞)은 1970년 4월 아폴로 13호 승무원들이 비상 귀환을 하는 과정에서 세워졌다.



이어 EDT 6일 오후 2시 45분(한국시간 7일 오전 3시 45분)께는 달 관측이 시작돼 EDT 6일 오후 9시 20분(한국시간 7일 오전 10시 20분)께 마무리될 예정이다.



달 관측이 진행되는 도중인 EDT 6일 오후 6시 44∼45분(한국시간 7일 오전 7시 44∼45분)께에는 지구에서 보기에 오리온이 달 뒤편으로 숨기 시작함에 따라 약 40분간 지구와 통신이 일시적으로 끊기게 된다.



이 때 오리온이 보기에는 지구의 모습이 달에 가려지는, 즉 '지구가 지는' '지몰'(地沒·Earthset)이 일어난다.



오리온은 EDT 6일 오후 7시 2분(한국시간 7일 오전 8시 2분)께에 달 표면에 가장 근접한 거리인 약 6천550㎞ 상공을 지나갈 예정이다.



그로부터 5분 후인 EDT 6일 오후 7시 7분(한국시간 7일 오전 8시 7분)께는 이번 임무 도중 지구에서 가장 먼 위치(40만6천777㎞)까지 가게 된다.



EDT 6일 오후 7시 25분(한국시간 7일 오전 8시 25분)께에는 오리온이 보기에 지구가 다시 떠서 보이게 되는 '지출'(地出·Earthrise)이 일어나며, NASA의 지상 관제소와 오리온 캡슐 사이의 통신이 재개된다.



오리온에 탑승한 우주인들이 보기에는 EDT 6일 오후 8시 35분∼9시 32분(한국시간 7일 오전 9시 35분∼오전 10시 32분)에 태양이 달에 가려지는 일식이 일어나게 된다.



이어 EDT 7일 오후 1시 25분(한국시간 8일 오전 2시 25분)께는 오리온이 달로부터 약 6만6천99㎞ 떨어진 위치를 통과해 달 중력권에서 벗어나 지구 중력권으로 다시 진입하게 된다.

<연합>

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