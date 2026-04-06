양세찬, 유재석 보필 N년차답네…"잔치국수·라면에 반응온다"

'틈만 나면,' 양세찬이 '유재석 사용 설명서'를 공개한다.

오는 7일 방송되는 SBS '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 희극인 양세형, 양세찬이 가좌동 일대에서 말재간 폭발 웃음의 향연을 펼친다.

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이 가운데 양세찬이 '유재석 보필 N년차'의 내공을 유감없이 뽐낸다. 그는 점심시간 최대 난제인 점심 메뉴 고르기의 해결사로 나선다. 이어 '맛집 검색파'인 유연석, 양세형이 고민에 빠진 사이 "재석이 형은 반응 오는 음식이 따로 있다, 잔치국수랑 라면"이라며 정확히 짚어낸다. 그러더니 "형은 '좋아 좋아'라고 해야 진짜 좋은 것"이라며 유재석의 '찐 리액션'까지 찰떡같이 구분하고, 유재석은 "이래서 세찬이랑 가면 여행이 편하다"며 양세찬의 추천이라면 무조건 "어우 좋아 가자"를 외쳐 폭소를 유발한다.

급기야 두 사람은 '입툭튀 듀오'를 전격 결성, '틈 미션'에서 완벽한 호흡을 과시한다. 2인 1조로 드럼 스틱을 이용해 지우개를 옮겨야 하는 고난도 미션이 등장하자 유재석이 "우린 '입툭튀'로 가죠"라며 자연스럽게 양세찬과 팀을 결성하는 것.

이후 두 사람은 연습을 시작하기 무섭게 한 몸처럼 거뜬히 지우개를 옮겨 들고, 양세찬은 "재석이 형이랑 내가 호흡이 잘 맞아"라며 한껏 자신만만해한다. 심지어 친형 양세형보다 유재석과 호흡이 척척 맞아떨어지자, 유재석과 양세찬은 "입툭튀가 잘 맞아"라고 이구동성으로 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

'틈만 나면,'은 이날 오후 9시 방송된다.

<뉴스1>

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