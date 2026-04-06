장동건·고소영, 콘서트 나들이…박효신과 진한 포옹

배우 고소영·장동건 부부가 가수 박효신의 콘서트를 관람하며 각별한 친분을 드러냈다.

고소영은 6일 소셜미디어에 박효신의 콘서트 관람 후기를 남기며 여러 장의 사진을 게재했다.

첫 번째 사진에는 마스크를 착용한 채 야외 공연장 객석에 나란히 앉아 손가락으로 '브이(V)' 자를 그리고 있는 고소영·장동건 부부의 모습이 담겼다.

이어지는 사진에서는 대기실로 보이는 공간에서 고소영이 박효신과 다정하게 포옹을 나누는 모습도 공개됐다.

고소영은 악천후 속에서 진행된 공연에 대해 "기다리던 7년 만의 콘서트, 비에 추위에 천둥까지…그 모든 상황에서도 끝까지 무대 지켜낸 효신이 더 짠했던 순간"이라며 무대를 무사히 마친 박효신을 응원했다.

이어 그는 "무대 연출도 좋고 그 안에서 전해지는 감동이 길게 남는 공연. 그리고 역시 우리 효신이 실력은 최고"라고 덧붙이며 공연에 대한 깊은 만족감을 표했다.

고소영과 장동건은 지난 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

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