대구교통공사, 상반기 예산 76% 조기 집행…“경기 회생 마중물”

대구교통공사는 고물가∙고금리 여파로 위축된 지역 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 상반기 재정 신속집행을 본격 추진한다.

6일 공사에 따르면 신속집행 대상액 425억원 중 76.7%인 326억원을 상반기 내 집행해 공공부문의 마중물 역할을 강화한다. 앞서 공사 측은 2025년 1분기 신속집행 집행률 우수기관으로 선정된데 이어, 관련 업무 담당자가 행정안전부 장관 표창을 받았다.

대구교통공사 본사 전경.

이런 성과를 바탕으로 올해도 1분기 기준 42.4%의 집행률을 기록하며 총 180억원을 조기에 투입하는 등 선제적인 재정 집행을 이어가고 있다. 이번 신속집행은 단순한 예산 집행을 넘어 지역 업체 우선 계약과 물품 구매 등을 통해 실질적인 지역 내수 진작으로 이어지는 ‘경제 선순환 체계’구축에 초점을 맞췄다.

김기혁 공사 사장은 “지역경제의 조속한 회복과 시민 생활 안정을 위해 공공기관이 앞장서야 할 시기”라면서 “철저한 집행 관리와 신속한 재정 투입을 통해 지역 경제 활성화의 가시적인 성과를 내겠다”고 말했다.

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