오심이라고 인정했다간 후폭풍이 두려웠나…KOVO, 챔프전 2차전 5세트 14-13 인아웃 판독 정심으로 결론 [KOVO 오피셜]

자칫 오심이라고 인정했다간 경기 결과를 뒤집으라는 여론이 나올 수도 있으니 오심으로 인정할 리 없었다. 물론 오심으로 판독한다고 해서 경기를 뒤집을 순 없었다. 이런 고민이 반영된 이유일까. 5일 오전부터 들어간 사후판독이 하루가 걸려 나왔다. 한국배구연맹이 지난 4일 열린 남자부 챔피언결정전 2차전에서 대한항공과 현대캐피탈의 운명을 갈라놓은 5세트 14-13 상황에서 나온 레오의 서브에 대해 당시 판독을 ‘정독’으로 6일 공식 발표했다.

KOVO는 6일 “현대캐피탈의 재판독 요청에 따라 5일 사후판독 및 소청심사위원회를 개최했고, 당시 판독을 ‘정독’으로 판독했다”고 발표했다.

이 논란의 판정은 대한항공과 현대캐피탈이 세트 스코어 2대2로 팽팽히 맞선 5세트, 현대캐피탈의 14-13 매치포인트에서 나왔다. 레오의 강서브가 사이드라인 쪽에 살짝 걸치게 떨어졌지만, 원심은 아웃이었고, 비디오 판독 결과도 아웃으로 선언됐다. 만약 레오의 서브가 득점했다면 그대로 승리했을 현대캐피탈은 듀스 접전 끝에 5세트를 16-18로 내줬다. 앞서 5세트 13-12에서는 대한항공 호세 마쏘의 블로킹 볼이 비슷한 위치에 떨어졌고 이때는 인으로 판정해 대한항공이 득점했다. 두 판정으로 현대캐피탈이 두 점을 잃은 게 결정적이었다.

이 때문에 필립 블랑(프랑스) 현대캐피탈 감독은 패장 인터뷰에서 “총재와 심판위원장이 모두 같은 굴레 안에 있다. 우리가 진정한 승자”라고, 아무리 패했다고 해도 도가 지나치는 선넘는 발언을 하기도 했다.

KOVO는 “다양한 중계 화면으로 검토한 결과 볼이 최대한 압박된 상황에서 사이드라인 안쪽 선이 보이는 것으로 확인했다”면서 “이는 연맹 운영요강 로컬룰 가이드라인 '4.볼 인/아웃'의 '접지면을 기준, 최대로 압박 되어진 상황을 기준으로 라인의 안쪽 선이 보이면 아웃'에 의거한 것”이라고 설명했다.

마쏘의 블로킹과 레오의 서브를 비교하면 마쏘의 블로킹이 좀 더 안쪽으로 들어온 건 맞다. 다만 마쏘의 블로킹 때 접지된 공의 아랫면과 레오의 서브 때 접지된 공의 아랫면이 모두 사이드라인 안쪽 선을 다 가리는 건 아니다. 마쏘의 공이 더 들어와 접지된 면이 아닌 공의 둘레선이 공 뒤쪽의 사이드라인을 확연히 가린다고 해서 인이고, 레오는 공의 둘레선이 공 뒤쪽의 사이드라인이 미세하게나마 보인다고 해서 아웃으로 판독한 것으로 분석된다. 그러나 이런 판독은 시즌 중에도 판독관이 누구냐에 따라, 판독관 개인도 때에 따라 갈린 만큼, KOVO의 공식 발표로는 승리를 도둑맞았다고 주장하는 현대캐피탈 팬들과 자신들의 승리에 흠집이 났다고 성토하는 대한항공 팬들까지, 성난 두 팀의 팬심을 달래긴 어려울 것으로 보인다.

KOVO는 “챔피언결정전에서 이번 같은 어려운 상황이 발생한 것에 대해 아쉽게 생각하며, 연맹은 판독 시스템 개선을 위해 AI 판독 시스템을 다음 시즌 도입하는 것을 목표로 개발 중”이라고 덧붙였다.

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