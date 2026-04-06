수원 찾은 與 경기 후보들 모두 李대통령 소환…“李 국정 체감케” “李 강력한 우군” “李정부 제1동반자”

“대통령께서 정말 잘하시는데 (경기도민들이) 체감할 수 있게 마무리해야 한다. 현장에서 보자.”(한준호 후보) “대통령을 뒷받침할 강력한 우군은 사사로운 인연이 아니라, 공적가치를 공감할 수 있는 리더십.”(추미애 후보) “경기도가 압승을 거둬서 이재명정부 성공하는 국정 제1의 동반자가 되어야 한다. 한 팀이 되자.” (김동연 후보)

더불어민주당 김동연(왼쪽부터), 추미애, 한준호 경기도지사 민주당 후보자가 6일 경기도 수원시 경기아트센터에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의를 지켜보고 있다. 공동취재사진

더불어민주당 경기도지사 후보를 선출하는 본경선(당원투표 50%·국민여론조사 50%)이 진행되는 가운데, 당 지도부와 예비후보들이 경기 수원을 찾아 표심 공략에 나섰다. 여당 지지세가 강한 경기 지역 경선은 사실상 1400만 도정을 책임질 지사를 뽑는 본선 성격을 띤다.

이번 지방선거로 당선되는 후보들은 이재명정부의 남은 4년 임기를 함께한다. 한준호·추미애·김동연 후보(기호순)는 6일 수원에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 한목소리로 이재명정부 국정운영을 뒷받침하겠다는 의지를 강조했다.

한 후보는 “4월2일에 대통령께서 시정연설을 통해서 민생위기 극복과 전쟁 추경에 대해서 이야기를 하셨다”며 “저 역시 하루에 8개, 9개의 일정들을 소화하면서 많은 분들을 뵈면, ‘대통령께서 정말 잘하시는데 이걸 우리가 좀 체감할 수 있게 해달라’ 이 말씀을 많이 듣는다”라고 했다. 한 후보는 그러면서 경기 지역 시·군·구 등 광역·기초의원 예비후보자들을 향해 “6·3 지방선거의 주역이 되실 여러분께서 이 일들을 마무리하셔야 된다”며 “현장에서 뵙겠다”고 했다.

더불어민주당 추미애(왼쪽부터), 김동연, 한준호 경기도지사 경선후보가 지난 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 토론을 준비하고 있다. 연합뉴스

추 후보는 “경기도도 위기를 돌파할 수 있는 리더십이 필요하다”며 “ 대표로서 박근혜 정부 시절 위기 관리를 잘 하면서 당 중심 승리로 정권교체를 10년 만에 해냈고, 지방선거를 완벽하게 승리했다”고 강조했다. 추 후보는 이어 “부동산개혁, 지대개혁을 통해서 대통령과 호흡을 맞춰왔고 검찰개혁을 정확하게 대통령 뜻과 그 절차 호흡을 맞춰왔다”며 “이제 대통령을 뒷받침할 강력한 우군은 사사로운 인연이 아니라, 이런 공적 가치를 공감할 수 있는 그런 리더십이 필요하다”고 호소했다.

김 후보는 “우리 당의 지방 선거 슬로건이 ‘일 잘하는 지방정부’다. 1등 지방정부가 어디인가”라며 “윤석열정부 치하에서 12.3 내란에 분연히 맞섰고, 윤석열정부 (당시) 망명정부 얘기 들었던 것이 바로 경기도”라고 강조했다. 그는 그러면서 “가장 큰 광역자치단체인 경기도가 압승을 거둬서 우리 이재명정부 성공하는 국정 제1의 동반자가 되어야 되지 않겠느냐”라며 “다 한 팀이 되자”고 강조했다.

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