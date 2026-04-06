김관영 전북도지사 '현금 살포' 관련…경찰, 도청 압수수색

김관영 전북특별도지사의 '현금 살포' 의혹을 수사 중인 경찰이 6일 전북도청에 대한 압수수색에 나섰다.



전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 김 지사 집무실과 비서실 등에 수사관을 보내 관련 자료를 확보 중이다.

6일 전북경찰청 반부패경제범죄수사대 수사관들이 김관영 도지사의 '금품 살포 의혹'과 관련한 압수수색 영장을 집행하기 위해 전북도청 4층 도지사실로 진입하고 있다. 연합뉴스

김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 도내 기초의원과 지방선거 출마예정자, 공무원 등 20명에게 현금을 나눠준 혐의를 받고 있다.



그는 이러한 의혹이 불거지자 "저녁에 술을 마신 참석자들에게 대리 운전비로 쓰라고 1만∼10만원씩 모두 68만원을 줬으나 적절치 않았다는 판단에 따라 다음 날 회수했다"고 해명했다.



더불어민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 최고위원 만장일치로 현금 살포 의혹을 받는 김 지사를 제명했다.



김 지사는 당의 징계에 불복해 이튿날 서울남부지법에 '제명처분 효력정치 가처분 신청'을 냈으며, 법원은 오는 7일 이를 심리할 예정이다.



경찰도 김 지사에 대한 고발장을 접수하고 해당 음식점 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석하는 등 수사에 속도를 내고 있다.



술자리에 참석했던 이들 중 일부를 참고인 신분으로 불러 김 지사가 현금을 나눠준 경위 등에 대한 조사도 진행한 것으로 파악됐다.



민주당 징계 이후 닷새 만에 전격적으로 이뤄진 경찰 압수수색에 김 지사에 대한 피고발인 소환 조사도 머지않았다는 관측이 나온다.



경찰 관계자는 "사건과 관련한 자료를 확보하기 위해 오늘 압수수색 영장을 집행하고 있다"며 "현재 진행 중인 사건이어서 구체적인 내용에 대해서는 밝히기 어렵다"고 말했다.

<연합>

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