“같은 배로 열심히 노 젓겠다”…세븐틴, 13명 전원 ‘재재계약’ 발표

그룹 세븐틴 멤버 13명 전원이 두 번째 재계약을 결정했다.

세븐틴 총괄 리더 에스쿱스는 5일 인천아시아드주경기장에서 열린 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE’ 마지막 공연 앙코르 무대에서 이같은 사실을 직접 밝혔다.

그는 “캐럿(세븐틴의 팬덤)들에게 먼저 말씀드리는 게 예의일 것 같아서 대표로 이야기를 꺼내게 됐다”며 “멤버들끼리 깊은 이야기를 나눈 결과 13명이 다 같이 재계약하기로 했다. 같은 한 배로 열심히 노를 저어서 나아가겠다”고 말했다.

그룹 세븐틴. 플레디스 엔터테인먼트

이날 공연에는 군 복무 중인 정한, 원우, 우지, 호시를 제외한 멤버들이 무대에 올랐다. 대체 복무 중인 정한과 원우는 객석에서 공연을 지켜보며 멤버들을 응원했다.

세븐틴은 2015년 데뷔한 13인조 그룹으로 보컬·퍼포먼스·힙합 유닛 체계를 기반으로 팀 색깔을 구축해왔다. ‘13(멤버)+3(유닛)+1(하나의 팀)=17’이라는 팀명 공식처럼 다양한 역량을 결합한 ‘팀 세븐틴’ 전략을 통해 성장해왔으며, 2021년 조기 재계약 이후에도 멤버 변동 없이 완전체를 유지하고 있다.

이번 재계약은 팀의 결속력과 장기 활동 의지를 재확인한 결정으로 해석된다. 특히 데뷔 10년을 넘어선 시점에서 다시 한번 전원 재계약을 선택하며 그룹의 지속 가능성을 입증했다는 평가다.

멤버들은 재계약 배경으로 팬들을 언급했다. “모두에게 사랑한다는 말을 전하고 싶다. 곧 13명으로 돌아올 테니 조금만 기다려달라”면서 “꽃이 지면 그 뒤에 더욱 강한 생명이 태어난다. 세븐틴도 그렇다. 앞으로 유닛·개인 활동을 이어가며 늘 캐럿들 곁을 지킬 것”이라고 말했다.

한편 세븐틴은 지난해 9월 같은 장소에서 시작한 투어를 이번 앙코르 공연으로 마무리했으며, 전 세계 14개 도시에서 31회 공연을 통해 약 90만명의 관객을 동원했다. 이들은 당분간 단체 활동을 쉬고 유닛 및 개인 활동에 집중할 계획이다.

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