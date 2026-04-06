SK인텔릭스, 에스원과 ‘이동형 보안 시스템’ 구축…업무협약 체결

SK인텔릭스는 비즈 앤 라이프 케어 통합 솔루션 기업 에스원과 웰니스 서비스 영역 내 비전 인공지능(AI) 기반의 보안 서비스 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

지난달 30일 서울 종로구 SK인텔릭스 본사에서 열린 업무협약식에서 진길수 에스원 시큐리티사업부장(왼쪽)과 김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장이 기념사진을 촬영하고 있다. SK인텔릭스 제공

SK인텔릭스는 세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스(NAMUHX)’에 보안 솔루션을 탑재한 신규 서비스를 선보인다며 이같이 전했다.

지난달 30일 서울 종로구 SK인텔릭스 본사에서 열린 업무협약식에는 김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장과 진길수 에스원 시큐리티사업부장 등 양사 관계자가 참석했다.

SK인텔릭스가 에스원과 함께 선보이는 ‘세이브 케어(Safe Care)’는 SK인텔릭스의 AI 기반 웰니스 로봇 기술과 에스원의 보안 솔루션을 결합한 신개념 서비스다.

로봇이 이동하며 상황을 감지하고 에스원이 긴급 상황에 대응하는 ‘이동형 보안 체계’의 구축으로 기존의 고정형 폐쇄회로(CC)TV 중심 영상 보안의 사각지대를 극복한다는 의미가 있다.

사용자가 ‘보안 모드’ 실행 시, 실내를 자율주행하는 나무엑스가 미인가자를 감지하고 침입 상황으로 인식해 현장 영상을 기록한다. 에스원은 관제센터를 통한 확인과 긴급 대응을 수행한다.

SK인텔릭스는 모바일 애플리케이션 기반의 실시간 영상 확인 등 AI를 기반으로 하는 생활 밀착형 기능을 고도화하고, 에스원은 관제,출동 노하우를 바탕으로 능동적인 대응 체계를 구축할 계획이다.

진길수 에스원 시큐리티사업부장은 “일상의 불안을 해소하고 차별화된 고객 경험을 창출하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장은 “고객의 일상을 안전하게 지키는 진화한 보안서비스를 선보이고, 다양한 영역에서 ‘AI 웰니스 플랫폼 기업’으로의 도약을 본격화하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지