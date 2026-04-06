李대통령 지지도 61.2%로 1%p↓…"중동전쟁 따른 서민부담 영향" [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 4주 연속 60%대를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 달 30일부터 이번 달 3일까지 전국 18세 이상 2천519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1%포인트(p) 내린 61.2%로 집계됐다.

이재명 대통령. 연합뉴스

부정 평가는 지난주 대비 1.1%p 오른 33.3%를 기록했다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 5.5%였다.



리얼미터는 "중동 전쟁 장기화로 환율이 1천530원을 돌파하고 유가가 급등하는 등 고물가·고환율 상황이 심화하면서 서민의 경제적 부담이 커진 점이 영향을 준 것으로 보인다"고 분석했다.



지역별로는 광주·전라가 지난주보다 6.2%p 내린 83.5%를 기록하며 낙폭이 가장 컸다.



서울(59.1%)에서도 전주 대비 국정수행 긍정 평가가 3.5%p 하락했으며, 부산·울산·경남(53.9%)에서도 1.1%p 떨어졌다.



반면 대전·세종·충청에서는 3.5%p 올라 65.2%를 기록했다.



연령대별로는 40대(71%·5.5%p↓)에서, 직업별로는 자영업(55.1%·9.8%p↓) 및 판매·생산·노무·서비스직(63.7%·3.6%p↓)에서 하락 흐름이 있었다.



지난 2∼3일 전국 18세 이상 1천5명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 49.9%, 국민의힘이 31.3%를 각각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 1.2%p 떨어졌지만, 국민의힘은 0.7%p 올랐다.



민주당 지지도는 부산·울산·경남에서 10.2%p, 광주·전라에서 7.1%p, 대구·경북에서 5.5%p, 서울에서 4.6%p 하락했다.



대전·세종·충청에서는 지지도가 5.4%p 올랐다.



국민의힘은 대구·경북(7.1%p)과 부산·울산·경남(6.9%p), 광주·전라(4.8%p)에서 상승폭이 상대적으로 두드러졌다.



연령별로 보면 민주당은 30대 지지도가 전주 대비 13.2%p 떨어졌지만, 국민의힘은 30대 지지도가 11%p 올랐다.



20대 지지도에서는 민주당이 4.5%p 상승했고, 국민의힘은 11.2%p 하락했다.



직업별로 보면 민주당은 농림어업(10.9%p↑)에서, 국민의힘은 가정주부(4.4%p↑)와 판매·생산·노무·서비스직(3.9%p↑)에서 상승 흐름을 보였다.



리얼미터는 "민주당은 고물가·고환율 경제 불안으로 서민·자영업자와 30대·40대에서 이탈이 두드러졌다"며 "김관영 전북지사의 현금 살포 의혹으로 인한 제명 처분 등으로 광주·전라에서도 지지율이 하락하는 양상을 보였다"고 평가했다.



국민의힘에 대해서는 "대구시장 공천 갈등이 법원 판결로 일단락된 데다 '반값 전세' 민생 정책 제시와 정부의 전쟁 추경을 포함한 중동 위기 대응에 대한 공감대 형성이 긍정적으로 작용해 대구·경북 지역과 30대 결집이 강화됐다"고 해석했다.



조국혁신당의 지지도는 2.8%로 집계됐으며 개혁신당(2.3%), 진보당(1.5%)이 뒤를 이었다. 무당층은 8.2%였다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.9%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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