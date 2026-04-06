트럼프 “전투기 구출 장교 위치 신호, 이란 함정일까 우려”

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이란이 격추한 F-15E 전투기에서 비상 탈출한 뒤 24시간 이상 적진에서 버티다 구조된 미군 장교와 관련해, 미군이 그의 위치 신호를 포착한 뒤 이란의 유인책일 가능성을 우려했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 해당 장교가 구출된 지 약 한 시간 뒤 이뤄진 미국 온라인매체 액시오스와의 인터뷰에서 구출 작전과 관련된 뒷이야기를 소개했다.

F-15E 전투기는 지난 3일 이란군 미사일에 격추됐고 탑승했던 미군 조종사와 무기 체계 담당 장교 등 2명은 비상 탈출했다. 조종사는 즉시 구조됐으나 무기 담당 장교의 행방은 한동안 확인되지 않아 미군과 이란군이 치열한 수색 경쟁을 벌인 끝에 가까스로 구조됐다.

트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 미군이 해당 장교의 위치와 관련한 신호(beeping signal) 정보를 포착했다고 말했다.

그러나 당국자들은 그 장교가 이란에 포로로 잡혀 있을 가능성을 제기하며 이란 측이 미군을 함정으로 유인하기 위해 “허위 신호를 보내고 있을 수 있다”고 우려했다고 트럼프 대통령은 전했다.

트럼프 대통령은 이번 구출 작전에 특수작전부대 소속 병사 200여명이 참여했다고 말했다. 또 해당 장교가 산의 틈새에 숨어 있었으며 미국이 첨단 기술을 활용해 그를 발견할 수 있었다고 설명했다.

국방부 관계자는 이와 관련해 “초기에는 상황이 명확하지 않았지만, 우리는 그 정보를 신뢰했고 그가 생존해 있으며 포로로 잡히지 않았음을 확인했다”고 액시오스에 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란군이 휴대용 미사일을 사용해 F-15E를 격추했다며 “그들은 운이 좋았다”고도 말했다.

또 이란군을 칭하며 “수천 명의 야만인(savages)이 해당 장교를 사냥하듯 뒤쫓고 있었다. 심지어 일반인까지 그를 찾아다녔다”며 “이란 측은 생포하는 사람에게 현상금을 지급하기로 했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 먼저 구출한 조종사의 경우 낮 시간대 이란 측의 집중 포화 속에서도 훨씬 더 빠르게 작전이 이뤄졌다고 언급했다.

미 국방부 관계자는 첫 번째 작전은 지난 3일 대낮에 대담하고 빠르게 이뤄졌으며 두 번째 작전은 이란 내부에 임시 기지를 구축한 후 야간에 수행됐다고 밝혔다.

그는 “두 탑승자는 수 마일 떨어져 있었고 수백 명의 이란 혁명수비대(IRGC)가 사방에 배치돼 있었다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 이스라엘 방위군(IDF)이 수색 및 구조 작업에서 미군을 일부 도왔다며 “그들은 훌륭한 파트너였다. 위대하고 용감한 사람들이었다. 우리는 마치 큰형과 작은 동생 같다”고 했다.

미 국방부 관계자도 액시오스에 이스라엘 측이 무기 시스템 담당 장교에 관한 위치 정보를 제공하지 않았지만, 현지 상황에 대한 전반적인 첩보를 공유했다고 밝혔다.

이스라엘 소식통도 이스라엘 공군은 이란군이 해당 지역에 접근하는 것을 막기 위해 한 차례 공습했다고 말했다.

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