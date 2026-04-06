"美, 중산층 감소?…'상위 중산층' 증가에 따른 상향이동"

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미국에서 소득 증가에 힘입어 '상위 중산층'(upper middle class)으로 진입하는 가구가 크게 늘었다는 분석이 나왔다.



미 중산층 비중이 줄고 있다는 통념과 달리, 상당수 가구가 절대적 소득이 늘면서 상향 이동했다는 주장이다.



미 보수 성향의 싱크탱크 미국기업연구소(AEI)는 지난 1월 발표한 '상위 중산층 급증에 따른 중산층 축소' 보고서에서 이같이 밝혔다.



AEI는 미국 가계를 소득에 따라 부유층, 상위 중산층, 핵심(core) 중산층, 하위 중산층, 빈곤층·근접 빈곤층 등 다섯 그룹으로 나눴다.



이 중 빈곤 가구의 5∼15배 소득을 올리는 가구를 상위 중산층으로 분류했다.



2024년 3인 가구 기준 연 소득 13만3천∼40만달러(약 2억∼6억원)에 해당하는 상위 중산층의 비중은 1979년 10.4%에서 2024년 31.1%로 3배 가까이 늘었다.



같은 기간 부유층 가구의 비중도 0.3%에서 3.7%로 증가했다.



반면 핵심 중산층 가구의 비중은 1979년 35.5%에서 2024년 30.8%로 줄었다.



하위 중산층은 24.1%에서 15.8%로, 빈곤층은 29.7%에서 18.7%로 감소했다.



AEI는 미국 역사상 처음으로 핵심 중산층보다 더 잘 사는 가구의 비중(34.8%)이, 못사는 가구 비중(34.5%)보다 높아졌다고 지적했다.



상위 중산층과 부유층의 소득 점유율 합계는 같은 기간 28%에서 68%로 크게 늘었다.



AEI는 "중산층 붕괴 주장은 중산층을 상대적인 개념으로 정의하는 데서 비롯된다"며 "(비록 불평등하더라도) 소득 증가를 불안정성 증가와 생활 수준 저하로 잘못 해석하는 것"이라고 주장했다.



연구진은 임금 상승률이 물가 상승률을 웃돌면서 상위 소득층 인구가 확대되고 있으며, 특히 대졸 학력의 사무직 근로자들에게서 이러한 경향이 두드러진다고 설명했다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 4일 이 같은 상향 이동의 배경으로 고학력 전문직 수요 증가와 맞벌이 가구의 소득 합산 효과 등을 꼽았다.



다만 소득 상승에도 불구하고 주거비와 교육비 등 필수 생활비의 가파른 상승이 체감 소득 개선을 제약할 수 있다고 지적했다.

<연합>

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