국힘 이정현, 전남광주시장 출마… “보수의 악착같음 보여줄 것”

이정현 전 국민의힘 공천관리위원장이 5일 전남광주통합특별시장 출마 선언을 했다. 지난달 31일 공관위원장을 사퇴한 지 닷새 만이다.

이 전 위원장은 이날 페이스북을 통해 “다들 포기할 때 나는 광주로 간다”라며 전남광주통합시장 출마를 공식화했다.

이정현 전 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

그는 “누군가는 호남에서 보수가 아직 완전히 죽지 않았다는 것을 보여줘야 한다”라며 “누군가는 악착같이 매달리고, 부딪치고, 얻어맞고, 다시 일어서며 자유와 선택이라는 보수 가치가 무엇인지, 정치가 무엇인지, 책임이 무엇인지 보여줘야 한다”고 강조했다.

이어 “저 이정현은 광주 전남통합시장 선거를 통해 그것을 보여주고 싶다”라며 “이길 수 있어서가 아니라, 포기하지 않는 정치가 무엇인지를 보여주기 위해서”라며 출마 배경을 밝혔다.

국민의힘에 대한 강도 높은 비판도 이어졌다. 이 전 위원장은 “지금 국민의힘의 모습은 바로 호남 보수의 길을 따라가고 있다”라며 “호남에서의 보수 멸절을 방치하더니, 이제는 전국적 소멸의 길로 들어서고 있다. 지선 전국 완패가 눈앞에 보이는데도, 여전히 내부 싸움질”이라고 지적했다. 그는 “나라와 국민과 미래보다 자기 자리, 자기 계산, 자기 욕심이 먼저인 소인배들의 과잉정치, 과욕정치가 판을 치고 있다”고 꼬집었다.

이 전 위원장은 “이번 선거를 단순히 한 사람의 출마로 생각하지 않는다”라며 “이것은 호남에서 보수가 정말 다시 살아날 수 있는가를 묻는 절박한 실험이다. 동시에 국민의힘이 과연 전국정당으로 거듭날 의지가 있는가를 묻는 시험대”라고 정의했다.

그러면서 “다들 안 된다고 할 때, 저는 광주에서 보수의 악착같음을 한번 보여드리고 싶다”라며 “포기하지 않는 한 사람의 몸부림이 죽은 정치도 다시 흔들 수 있다고 믿는다”고 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 이날 전남광주통합특별시에 대해 추가 공모를 실시하기로 했다고 밝혔다. 아울러 호남 지역 광역·기초단체장 후보자 추가 접수 시 심사료를 80% 감액하기로 했다. 해당 지역이 당내 험지로 분류되는 만큼 지금까지 신청자가 없었던 데 따른 참여 독려 조치로 풀이된다. 공관위는 오는 6~8일 공천을 공고한 뒤 9~10일 후보자 접수를 진행할 예정이다.

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