노인회 “무임승차 제한 우려” 靑 “계획 없다”

청와대가 출퇴근시간 노인들에 대한 한시적 무임승차 제한을 계획하고 있지 않다는 입장을 표했다.

지하철 종로3가역에 설치된 우대 승차권 발매기 모습. 연합뉴스

대한노인회는 5일 홍익표 청와대 정무수석비서관, 전성환 경청통합수석비서관, 배진교 국민경청비서관, 임을기 보건복지부 노인정책관과 간담회를 가졌다고 밝혔다.



이 자리에서 대한노인회 측은 “노인들의 아침 대중교통 이용 시간은 5∼7시대에 집중되는데, 이는 대부분 건물 청소 등 새벽 근무를 위한 생계형 이동”이라며 “이들의 무임승차를 제한하는 것은 적합하지 않다”고 우려를 전했다. 이어 “혼잡시간에 대중교통을 이용하는 노인들의 무임승차를 제한하면 노인들이 비생산적이고 혼잡을 더하는 존재로 인식될 수 있다”며 “이런 정서적 자극은 바람직하지 않다”고 덧붙였다.



이에 홍 수석은 “어르신들의 무임승차를 제한할 계획은 없다”며 “어르신 세대의 복지를 축소하는 정책은 없을 것이고, 어떠한 불이익도 없게 하겠다”고 강조했다.



노인 무임승차 제한 논란은 이재명 대통령이 지난달 24일 국무회의에서 중동 사태 장기화에 따른 에너지 수급 위기 대응을 논의하던 중 “출퇴근 시간대 노인의 대중교통 무료 이용을 제한하는 방안을 연구하라”고 지시하면서 촉발됐다.



한편 보건복지부는 대한노인회, 한국노인종합복지관협회와 최근 에너지 위기 상황에 대응하기 위해 어르신이 에너지 절약에 솔선수범하는 합동 캠페인을 벌인다. 캠페인에 따라 △걷거나 대중교통 이용하기 △안전한 이동을 위해 대중교통은 혼잡한 출·퇴근 시간을 피해 낮에 이용하기 △승용차 5부제 동참하기 등 어르신 맞춤형 에너지 절약 행동이 담긴 홍보물이 전국 행정복지센터, 노인복지관 등에 배포된다.

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