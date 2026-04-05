김민석 총리 “전남·광주 통합 뉴호남 대한민국 선두 될 것”

5일 광주를 찾은 김민석 국무총리가 “전남·광주 통합으로 뉴호남이 대한민국의 선두주자가 될 것”이라고 말했다.

5·18 마라톤대회 5일 광주 북구 전남대학교 종합운동장에서 열린 5·18 마라톤대회에서 김민석 국무총리(오른쪽)가 시민들과 이동하고 있다. 김 총리는 “전남·광주 통합으로 뉴호남이 대한민국 선두주자가 될 것”이라고 강조했다. 광주=연합뉴스

김 총리는 이날 오전 전남대 5·18캠퍼스에서 열린 마라톤대회 축사에서 “메가특구가 만들어지고, 공공기관이 이전하면서 호남은 완전히 새롭게 천지개벽 부활할 것”이라며 이같이 밝혔다. 김 총리는 축사에서 “저도 광주 명예시민”, “광주는 제 영혼의 고향”이라는 표현을 쓰며 호남 민심을 향한 열띤 구애에 나섰다. 마라톤 대회에는 더불어민주당 신정훈·민형배·김영록 전남광주통합시장 예비후보들도 참석했다. 김 총리는 축사 이후 광주 양림교회를 찾아 부활절 예배를 드렸다. 양림교회는 미국 선교사 유진 벨이 1904년 성탄절에 설립한 호남 기독교의 상징이다. 김 총리는 교회 관계자 및 시민들과 만나 “일제강점기에 광주에서 시작된 복음과 교육·의료의 씨앗이 호남 전역으로 퍼지고, 우리나라가 문화·경제의 선진국으로 발전하는 바탕이 됐다”는 인사를 전하며 “정부도 종교계와 함께 국민의 삶과 마음까지 구석구석 살피고 보듬어 당면한 위기를 극복하고 따뜻한 사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 했다.

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