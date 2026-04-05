1억 골드바도 내걸었다… 서학개미 유치 경쟁 가열 [마이머니]

지난달 23일 ‘국내시장 복귀계좌’(RIA)가 출시되면서 증권사들의 고객 유치 전쟁이 치열하다. 다양한 현금 혜택과 경품 이벤트로 ‘서학개미’(해외주식 투자자)들의 눈길을 끌고 있다. RIA란 해외주식 매도자금을 원화로 환전한 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다.



5일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 RIA를 개설하고 해외주식 100만원 이상 입고한 개인고객 3만3000명에게 투자지원금 1만원을 지급한다.

2026명에게는 경품 이벤트를 통해 LG전자 TV와 노트북, 삼성 갤럭시 워치, 국내주식 투자지원금, 네이버페이 포인트 등을 제공한다.



한국투자증권은 RIA에 입고된 해외주식을 매도하면 우대수수료 혜택을 제공하고, 매도 후 원화 자동환전 수수료도 90% 우대한다. 선착순 1만명에겐 개설 지원금 1만원을 지급하고, 납입 한도를 3000만원 이상으로 설정한 고객에겐 커피 쿠폰을 추가 제공한다. 타사에서 이전한 고객에겐 최대 10만원의 혜택을 제공한다.



삼성증권은 삼성증권 계좌의 해외주식을 입고하고 100만원 이상 매도하면 5000원, 1000만원 이상 매도하면 1만5000원을 지급한다. 다른 증권사 계좌의 해외주식을 입고하고 100만원 이상 매도하면 1만원, 1000만원 이상 매도하면 3만원을 지급한다.



NH투자증권도 ‘RIA 개설하고 국장으로 금의환향’ 이벤트를 진행한다.



NH투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) 이용 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 이벤트 신청 후 RIA를 개설한 고객 중 선착순 5만명에게 투자지원금 1만원이 지급된다. 다른 증권사에서 NH투자증권 RIA로 해외주식을 대체 입고 후 매도한 고객에게는 달러당 최대 10원의 환전 우대 혜택을 준다.



메리츠증권은 총 1억원 상당의 골드바와 1000만원어치의 골드코인, 현금 5000만원을 지급하는 이벤트를 진행한다. KB증권은 RIA 개설 후 해외주식을 입고하고 매도한 고객을 대상으로 국내주식 매수 시 사용할 수 있는 쿠폰을 회당 최대 7만원까지 제공한다.



대신증권은 RIA 개설 후 해외주식을 입고한 고객에게 5000원의 지원금을 지급하며, 이 중 100명을 추첨해 10만∼50만원의 추가 지원금을 제공한다. 하나증권은 추첨을 통해 2000명에게 최대 10만원 상당의 국내주식 매수쿠폰을 제공한다. RIA에서 해외주식을 매도할 경우 최대 12만원의 국내주식 투자지원금도 지급한다.

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