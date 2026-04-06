[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 6일 (월요일) 67년생, 부부 갈등 운… 사소한 일로 틀어진다

96년생 현재 하는 일이 이득이 적다. 84년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 72년생 극단적 대립은 삼가하자. 60년생 허니문은끝났지만 로맨스는 계속된다. 48년생 사업자는 상승국면을 유지한다. 36년생 있을 때 잘 간수해야 한다.

97년생 분위기를 이성의 취향에 맞추어라. 85년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 73년생 처리할 업무가 다소 벅차다. 61년생 책임과 의무를 다하기에 노력하자. 49년생 결론짓기 힘든 상황이다. 37년생 건강에 특별이 신경쓰자.

98년생 윗 사람과 적은 갈등이 온다. 86년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 74년생 원점으로 돌아가서 다시 생각하라. 62년생 주어진 여건에 만족하지 말자. 50년생 옷에 묻은 먼지 털다가 찢어지는 격이다. 38년생 현재는 훌훌 털고 잊어버려라.

99년생 모든 일에 급하게 진행하지 말자. 87년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 75년생 현재일은 큰 어려움은 없을 듯하다. 63년생 중요한 약속시간는 늦으면 실패한다. 51년생 제조업자는 매출이 늘어난다. 39년생 오매불망 기다리던 소식을 접한다.

00년생 돈을 구할 때는 동서방에 있다. 88년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 76년생 무책임한 행동은 삼가하자. 64년생 다투기보다는 인내하고 화해하자. 52년생 금전과 관계된 결정은 보류하자. 40년생 차나 밤길을 조심하자. 28년생 당뇨병 신경통에 조심하자.

01년생 새로운 일을 시작해 보는 운이다. 89년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 77년생 어려움을 통해 힘을 기르자. 65년생 신분상승이 눈앞에 있다. 53년생 매사가 많이 막히니 조심하자. 41년생 자식 때문에 걱정이 생긴다. 29년생 여행이나 등산 길을 조심하자.

02년생 기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 90년생 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라. 78년생 가만히 앉아서 일을 처리하지 말자. 66년생 판매나 선전에 효과가 크다. 54년생 고정관념 등에 얽매이지 말자. 42년생 한우물만 집중적으로 파자. 30년생 신용관계 금전관계를 특히 주의하자.

03년생 가족관계에 즐거움이 있겠다. 91년생 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 79년생 축제는 끝났다 새롭게 시작하자. 67년생 부부간에 사소한 일로 갈등이 온다. 55년생 계약체결이 백지화될 수 있다. 43년생 가족중에 좋은 소식이 온다. 31년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

04년생 윗사람과 타협하면 일이 풀린다. 92년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 80년생 물리적인 방법의 행동은 절대 삼가라. 68년생 지난 일 때문에 고심할 수 있다. 56년생 사업을 하는 사람은 매출이 약하다. 44년생 새로운 일을 추진하기는 간망하자. 32년생 가장으로 집안을 잘 지키자.

05년생 서동방에 진출하면 금전문제 풀린다. 93년생 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라. 81년생 한가지라도 배울것있는 사람과 함께 하자. 69년생 자만하지 않는 사람에 기쁨이 온다. 57년생 투자나 매매의 성사가 좋다. 45년생 거시적으로 바라볼 필요가 있다. 33년생 걷기 운동이 건강에 제일이다.

06년생 친지나 가족에 즐거운 통신이 온다. 94년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 82년생 싼것이 비지떡 물건구입에 조심하자. 70년생 좋은 아침이 좋은 하루를 만드는 운이다. 58년생 사사로운 감정은 지워버리자. 46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계하자. 34년생 평소와 달리 판단 미스가 생긴다.

95년생 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라. 83년생 이성의 좋은 친구가 나타난다. 71년생 상하관계를 돈독하게 유지하자. 59년생 자식과 직장에 해방되고 싶은 운이다. 47년생 불친절한 사람으로 시비가 발생하다. 35년생 강물의 흐름이 빠르면 우회하라.

백운철학원

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