한화 김승연 회장, 북일고 50주년 “배움·성장·열정의 100년 미래 만들자”

김승연(사진) 한화그룹 회장이 지난 4일 천안 북일고 개교 50주년 행사에 직접 참석해 “더 넓은 세상을 바라보며 미래를 이끌어갈 리더로 성장해 달라”고 재학생을 격려했다.

5일 한화그룹에 따르면 충남 천안 북일고에서 열린 개교 50주년 기념 행사에는 김옥선 북일고 교장과 재학생, 동문 등 1300여명이 참석했다.

북일고는 한화그룹 창업자인 고(故) 현암 김종희 회장이 1976년 “학교 교육은 국가 백년대계의 근본적 초석이 된다”며 무제한 장학금을 기부해 설립한 학교다. 김 회장은 1981년부터 2014년까지 북일학원 제2대 이사장을 역임했다.

김 회장은 이날 기념사를 통해 “현암께서 만들고 키우신 그 숭고한 ‘불꽃’이 지금도 뜨겁게 타오르고 있음을 확인했다”며 “지난 50년의 성과를 바탕으로 선배들이 이룬 북일이라는 거인의 어깨 위에서 더 넓은 세상을 바라보며 미래를 이끌어 나갈 리더로 성장해 주길 바란다”고 했다.

김 회장은 이날 북일학원 설립자인 김종희 회장의 동상을 찾아 참배하고, 개교 50주년 기념 방명록에 글을 남기기도 했다. 그는 “국가 인재 양성의 뜻을 이어온 50주년을 기념하며 배움과 성장의 열정이 가득한 북일 100년의 미래를 만들자”고 했다.

1976년 3월 6일 설립된 북일학원은 현재 북일고와 북일여고를 운영 중이다. 재학생 1697명과 교직원 201명이 있다. 지난 50년간 배출된 졸업생은 2만4000여명에 달한다.

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