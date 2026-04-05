한전∙전력그룹사, 중동발 위기에 총력 "에너지 사용량 5% 줄여"

한국전력과 전력 그룹사들이 중동 전쟁에 따른 에너지 위기에 대응하기 위해 에너지 사용량을 지난해보다 5% 감축하기로 뜻을 모았다.

한전은 지난 3일 한전 아트센터에서 긴급 사장단 회의를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 ‘초고강도 에너지 절감 종합 대책’을 마련했다며, 이를 추진한다고 5일 밝혔다.

3일 한전 및 전력그룹사는 한전 아트센터서 긴급 사장단 회의를 열고 ‘초고강도 에너지 절감 종합 대책’에 동참했다. 한전 제공

이를 통해 절약할 수 있는 에너지는 약 513GWh(기가와트시)로, 이는 국내 액화천연가스(LNG) 수입의 약 8만톤(t)을 대체할 수 있는 양이다.

이날 한전과 그룹사들은 현 상황을 ‘경제 전시 상황’으로 규정하고, 환율과 국제 연료 가격 급등이 재무구조 등에 미칠 영향과 대응 방안을 집중 점검했다.

한전은 내부적으로 차량 2부제에 적극 동참하고, 대중교통 이용을 확대하는 등 전사적 에너지 소비 절감을 실천할 방침이다. 주택용 에너지 캐시백 지원 강화, 에너지 취약 부문 고효율 기기 지원사업 강화 등도 추진할 계획이다. 이 밖에 대국민 에너지 절감 지원 방안을 발표하고, 온∙오프라인 국민 밀착형 홍보활동도 실시한다.

전력 그룹사들은 발전소 내 전력 절감, 인공지능(AI) 기반 연료비 단가 예측 솔루션 고도화, 사옥 유휴부지를 활용한 재생에너지 설비 확대 등도 추진한다. 또한 발전사들은 현재 정비 중인 발전기를 적기에 재가동하고 정비 일정을 조정하며 발전기 특별점검 등도 시행한다.

김동철 한전 사장은 “한전과 전력사 간 긴밀한 협력을 통해 국가적 에너지 위기를 지속 가능한 에너지 대전환의 기회로 만들어 나가겠다”고 말했다.

이날 회의에는 한전을 비롯해 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국전력기술, 한전KPS, 한전원자력연료, 한전KDN 등 사장단이 참석했다.

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