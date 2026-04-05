홍준표 “김부겸 지지에 국힘 참새들 난리… 있을 때 잘하지 그랬나”

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍준표 전 대구시장이 차기 대구시장 후보로 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 것을 두고 비판을 쏟아내는 국민의힘 인사들을 향해 “있을 때 잘하지 그랬냐”며 강한 불쾌감을 드러냈다.

홍 전 시장은 5일 자신의 페이스북을 통해 “김부겸을 지지했더니 국민의힘 참새들이 난리를 친다”며 “쫓아낸 전 남편이 어찌 살든 니들이 무슨 상관이 있느냐”고 직격했다.

앞서 홍 전 시장은 지난달 25일 김 전 총리에 대한 지지를 공식 선언한 바 있다. 그는 “한나라당 시절부터 호형호제하던 사이로 당적은 달라도 관계는 변함없다”며 “민주당을 지지한 게 아니라 김부겸이라는 인물을 지지한 것”이라고 선을 그었다.

홍 전 시장은 대구의 정치 현실에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 부산이 ‘스윙보터’ 지역으로서 실익을 챙기는 것과 달리, 대구는 무조건적인 특정 정당 지지로 인해 오히려 중앙 정부로부터 ‘버린 자식’ 취급을 받고 있다고 진단했다.

그러면서 “대구 국회의원들은 당 덕분에 당선된 것이지 자기 경쟁력으로 된 사람은 없다”고 비판하며, “대구 발전에 도움이 된다면 진영 논리를 떠나 정치꾼이 아닌 역량 있는 행정가를 뽑아야 한다”고 강조했다.

대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 지난 3일 오전 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 후보자 면접에서 파이팅을 외치고 있다. 공동취재사진

그는 끝으로 “1년 전 당적을 버리고 현실 정치에서 은퇴하며 남은 인생은 국익에 충성하고 자유롭게 살기로 했다”며 더 이상 진영논리에 얽매이지 않겠다는 의지를 재차 밝혔다.

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