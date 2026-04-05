“노후 작업장 개선”…용산구, 5대 도시제조업에 최대 720만원 지원 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 5대 도시제조업 소상공인 작업환경 개선을 지원한다.

구는 의류봉제·기계금속·인쇄·귀금속과 장신용품·수제화 업체를 대상으로 ‘도시제조업 작업환경개선 지원사업’을 추진한다고 5일 밝혔다. 노후 작업장의 위해요인을 제거하고 설비를 개선해 작업능률을 높이려는 취지다.

서울 용산구가 오는 24일까지 ‘도시제조업 작업환경개선 지원사업’에 참여할 지역 내 업체를 모집한다. 용산구 제공

이달 24일까지 신청을 받는다. 지원 대상은 구에 사업자등록을 한 5대 도시제조업체 중 상시근로자 수가 10명 미만인 소상공인 사업장이다. 지원금은 최대 720만원으로 총 비용의 10%는 자부담이다. 단 서울시나 중앙부처의 유사 사업에 참여한 업체는 제외한다.

지원 품목은 △소화기·화재감지기·덕트·산업용 환풍기 등 위해요소 제거 △공기청정기·냉난방기·바닥·벽면 도배 등 근로환경 개선 △작업대·작업의자 등 작업능률 향상 설비다.

신청 업체를 대상으로 전문기관이 현장의 분진, 조도, 소음, 바닥환경, 안전도 등 작업환경 실태조사를 실시한 뒤 6월 서울시 보조금관리위원회 심의를 거쳐 선정 규모를 확정한다. 이후 최종 지원업체를 통보하고 실태조사 결과를 반영해 지원 품목을 결정한다.

지원 대상 업체는 7~11월 직접 시공업체를 선정해 환경개선 공사를 진행한다. 구는 준공검사 후 지원금을 지급한다. 환경개선과 함께 전문업체의 안전교육과 상담도 지원한다.

참여 희망 업체는 신청 서류를 구비해 24일 오후 6시까지 용산구청 지역경제과로 방문하거나 우편(등기) 또는 전자우편으로 제출하면 된다.

박희영 용산구청장은 “앞으로도 현장 중심의 맞춤형 지원을 통해 도시제조업 소상공인의 경쟁력을 높이고 지역 산업 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

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