한병도 "김부겸 '朴 예방' 판단 존중…朴 명예회복 조치는 없다"

더불어민주당 한병도 원내대표는 6·3 지방선거 대구시장 후보인 김부겸 전 총리의 박근혜 전 대통령 예방 구상과 관련해 "대구 현실에 대한 판단으로 저는 존중한다"고 5일 밝혔다.



한 원내대표는 이날 KBS '일요진단 라이브'에 출연해 이같이 말하고 "김 전 총리의 판단은 존중하되, (국정농단과 관련해) 박근혜 정부의 명예 회복을 위한 조치는 없을 것"이라고 강조했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 지난 1일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

그는 김 전 총리의 예방 전에 '민주당의 반성과 박근혜 정부의 명예 회복이 필요하다'는 취지로 국민의힘 유영하 의원이 말했다며 "국정 농단은 민주당의 반성 영역이 아니다. 명예 회복 영역을 저희가 얘기할 수는 없는 것"이라고 언급했다.



대구시장 선거 전망에 대해선 "결코 쉬운 선거가 아니다"라며 "특히 영남 지역을 보면 여론조사 수치와 실제 민주당의 득표율은 다른데 여론조사보다 득표율은 더 낮게 나온다"고 설명했다.



이어 "국민들은 배를 띄울 수도 있지만 언제든지 잘못하면 배를 바로 침몰시킬 수도 있는데 그게 민심의 바다"라며 "겸손한 자세를 유지해야 하고, 여론조사에서 조금 앞선다고 자만하면 국민들이 바로 알아본다고 생각한다"고 덧붙였다.



지방선거에서 조국혁신당과의 경쟁과 관련한 물음엔 "혁신당과 민주당은 아주 우호적 관계이지만, 선의의 경쟁은 불가피하다"며 "선의의 경쟁을 하는 모범 사례를 만들어 보도록 노력할 것이고 그렇게 상황이 전개될 것"이라고 답했다.



한 원내대표는 현금 살포 의혹으로 제명된 김관영 전북지사가 당의 징계에 불복해 가처분 신청을 낸 것에 대해선 "(당은) 절차에 따라서 진행을 한 것"이라며 "윤리감찰단을 통해서 현장 조사를 했고, 그 결과를 (최고위원회에) 보고했고, 최고위원 만장일치로 결정이 됐기 때문에 절차상에는 아무 문제가 없었다"고 말했다.



그는 '전쟁 추경'에 이와 무관한 사업이 포함되는 등 선거용 추경으로 의심된다는 국민의힘의 비판엔 "뜬금없는 사업은 하나도 없다"며 "(중동 전쟁에 따른) 위기는 특히 중산층뿐만 아니라 소상공인, 자영업자, 특히 취약계층이 바로 피부로 느끼기 때문에 (지원 사업 예산을) 즉각적으로 투입을 해야 하는 것"이라고 반박했다.



지난 3일 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 출석한 박상용 검사에 대해선 "증인 선서도 거부하는 모습은 많은 국민들이 봤을 때 상당히 거만하게 보였고, 왜 검찰개혁을 해야 하는지를 그 현장을 통해서 느낄 수 있었을 것"이라고 지적했다.

<연합>

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