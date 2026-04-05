환율 오르면 재산 불어나는 한은 총재? 신현송, 외화 자산만 ‘45억’

신현송 한국은행 총재 후보자가 지난 1일 서울 중구 한화금융플라자에 차려진 인사 청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

신현송 한국은행 총재 후보자의 신고 재산 중 절반 이상이 외화 자산인 것으로 나타났다. 향후 외환당국 수장으로서 환율이 상승할수록 원화 환산 평가액이 불어나는 자산 포트폴리오를 유지하는 것은 논란의 여지가 있다는 지적이 나온다.

◆ 전체 재산 82억 중 55%가 해외 자산

5일 신 후보자의 재산신고사항을 분석한 결과, 본인과 배우자, 장남이 보유한 재산 총 82억4102만원 중 45억7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산이다. 전체 재산 중 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 제외하면 대부분이 다국적 금융 자산이다.

특히 신 후보자는 미국 증권사와 스위스 투자은행 등에 총 20억3654만원 상당의 예금을 보유했다. 이 예금은 미국 달러화, 영국 파운드화, 유로화 등 외화로 예치됐다. 신 후보자는 15만파운드(3억208만원) 상당의 영국 국채에도 투자했다. 미국 국적의 배우자 역시 18억4015만원 규모의 해외 예금과 미국 소재 아파트를 보유했다.

◆ 환율 급등에 앉아서 ‘1억’ 증식... 이해충돌 우려

외화 자산은 환율에 따라 원화 평가액이 날마다 크게 변한다는 특징이 있다. 실제로 중동 상황 악화로 환율이 급등하면서 신 후보자의 원화 기준 재산은 단기간에 큰 폭으로 늘었다.

원/달러 환율은 지난달 20일 1499.7원에서 이달 1일 1530.5원으로 2% 넘게 치솟았다. 그 사이 신 후보자 외화 자산의 원화 환산 평가액도 한때 최대 1억원 가까이 불어난 것으로 추산된다. 신 후보자가 44년 동안 해외에 거주한 점을 고려하면 자산 비중 자체는 자연스럽다. 다만 한은 총재 임기 중에도 이런 구조를 유지할 경우 이해충돌 논란을 낳을 수 있다.

◆ 역대 총재 중 이례적 비중... 청문회 ‘송곳 검증’ 예고

재산이 공개된 역대 한은 총재 가운데 신 후보자처럼 외화 자산 비중이 높은 사례는 없었다. 대표적 ‘국제통’인 이창용 현 총재도 전체 재산 중 외화 자산은 5.5%(3억72만원)에 그쳤다. 앞서 최상목 전 기획재정부 장관은 2억원 상당의 미국 국채 보유 사실이 드러나 ‘강달러 베팅’ 비판을 받자 이를 처분하겠다고 밝혔다.

이달 중순께 열릴 국회 인사청문회에서는 신 후보자의 외환시장 안정 의지가 집중 검증 대상이다. 신 후보자는 지난달 31일 “현재 환율 레벨 자체에 큰 의미를 부여하지 않는다”고 말했다. 이 발언은 외환시장 일각에서 원화 약세를 용인하는 것으로 해석됐고, 당일 환율은 장중 1540원에 육박하며 17년여 만에 최고치를 경신했다.

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