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김산 무안군수, 36.1% ‘오차범위 밖 1위’… 3선 청신호 [6·3의 선택]

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무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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민주당 지지층에서도 우위…군정 평가는 팽팽

전남 무안군수 후보 적합도 조사에서 김산 현 군수가 오차범위 밖 선두를 기록하며 3선 도전에 유리한 고지를 선점한 것으로 나타났다.

 

5일여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 2~3일 무안군민 503명을 대상으로 실시한 조사 결과, 김 군수는 36.1%의 지지율로 1위를 차지했다.

 

김산 전남 무안군수. 뉴시스
김산 전남 무안군수. 뉴시스

이어 나광국 전 전남도의원이 24.4%, 최옥수 김대중재단 무안군지회장 13.7%, 류춘오 전 전남도당 직능국장 7.5%, 이혜자 전 전남도의원 3.6%, 정승욱 무안국제공항발전국민협의회 공동대표 1.9% 순으로 집계됐다.

 

더불어민주당 지지층에서도 김 군수는 37.6%를 기록해 나광국(25.8%), 최옥수(15.2%) 후보를 10%포인트 이상 앞섰다. 지역 내 민주당 강세 구도를 고려할 때 당내 경쟁력에서 우위를 확보했다는 평가가 나온다.

 

연령대별로는 30대에서 44.7%의 높은 지지를 얻어 비교적 젊은 층에서도 경쟁력을 보이며 확장성을 확인했다.

 

리얼미터 더불어민주당 전남 무안군수 후보 적합도 조사. 리얼미터 제공
리얼미터 더불어민주당 전남 무안군수 후보 적합도 조사. 리얼미터 제공

다만 군정 운영 평가는 엇갈렸다. ‘잘하고 있다’는 응답은 48.4%로 나타나 긍정과 부정이 팽팽한 흐름을 보였다.

 

정당 지지도는 더불어민주당이 81.8%로 압도적 우위를 보였고, 조국혁신당 5.3%, 국민의힘 4.6% 순으로 조사됐다.

 

유권자들은 후보 선택 기준으로 ‘지역 발전 기여’(32.7%)를 가장 중요하게 꼽았으며, 이어 ‘인물 및 자질’(22.2%), ‘공약 및 정책’(17.1%), ‘도덕성’(16.5%) 순으로 나타났다. 정당보다 실질적인 지역 발전 역량을 중시하는 경향이 두드러졌다.

 

이번 조사는 무선 가상번호를 활용한 ARS 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 8.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


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