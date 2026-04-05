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‘불금’ 강남 유흥가에 들이닥친 경찰…마약류 합동단속

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김승환 기자 hwan@segye.com

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식품위생법 위반 등 일부 계도조치

 서울경찰청이 지난 3일 금요일 밤에 강남·서초·용산구 일대 유흥가 등 마약류 취약지역에서 경찰·소방·지자체 합동단속을 실시했다고 5일 밝혔다.

 

경찰이 지난 3일 강남·서초·용산 내 유흥업소에서 마약류 단속을 진행 중이다.
경찰이 지난 3일 강남·서초·용산 내 유흥업소에서 마약류 단속을 진행 중이다.

 경찰은 마약류관리법 위반사항을, 지자체는 식품위생법 위반사항을 각각 점검했다. 이날 단속에는 국무조정실 최상운 고용식품의약정책관과 마약류관리신속대응팀도 동참했다.

 이번 단속에서 마약류 범죄는 적발되지 않았다. 일부 업소에서 식품위생법 위반 등 행위에 대해 계도 조치했다.

 경찰은 앞으로 마약류 범죄 분위기를 제압하기 위해 클럽·유흥업소·외국인 밀집지역 등 취약지역 대상으로 점검·단속활동을 강화하겠다고 밝혔다.

 

경찰이 지난 3일 강남·서초·용산 내 유흥업소에서 마약류 단속을 진행 중이다.
경찰이 지난 3일 강남·서초·용산 내 유흥업소에서 마약류 단속을 진행 중이다.

 최 정책관은 “최근 총리께서 마약류 특별 단속 강화를 지시했다”며 “경찰 역할이 매우 중요하니 클럽 등 유흥가에 대한 현장 단속을 한층 더 강화해달라”고 했다.

 서울청 오지형 형사과장은 “마약류 오·남용 위험성을 알리고 홍보활동을 적극 전개하는 한편 마약류 범죄에 대해 일벌백계 엄정 대처할 계획”이라고 했다.


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