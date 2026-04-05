박봄, ‘스모키’아닌 메이크업 셀카로 전한 근황

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 오랜만에 근황을 전하며 팬들과 소통했다. 근황과 함께 전한 사진 속 모습에서 그는 특유의 진한 화장이 아닌 가벼운 화장을 선보여 눈길을 끌고 있다.

지난 4일 박봄이 공개한 사진 중 하나. 박봄 사회관계망서비스(SNS)

박봄은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “오랜만이에요”라는 짧은 인사와 함께 자신의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 사진 속 그는 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다.

근황과 같이 전한 스타일링은 관심을 모았다. 공개된 사진에서 박봄은 이전에 자주 선보였던 강한 스모키 메이크업이 아닌 자연스러운 스타일의 비교적 투명한 메이크업을 선택했다. 짙은 색조 대신 가벼운 메이크업으로 편안한 인상을 보여주며 이전과는 또 다른 분위기를 자아냈다.

차분한 메이크업과 함께 검정색 나시와 목걸이 하나만 매치한 스타일링은 깔끔한 메이크업과 자연스레 어우러졌다.

이를 본 누리꾼들은 댓글을 통해 반가움을 드러냈다. “아이 메이크업이 정말 잘 어울린다”, “예쁘다” 등 오랜만에 전해진 그의 근황에 따뜻한 반응을 남겼다.

한편 박봄은 현재 건강상의 이유로 공식 활동을 잠시 멈추고 휴식을 취하고 있는 상태로 전해진다. 활동 공백기가 이어지고 있지만, 그는 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일상 사진이나 메시지를 공유하며 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있다.

지난달 25일에는 자신의 생일을 기념해 “생일 기념”이라는 짧은 문구와 함께 자신의 모습이 담긴 한 장의 사진을 게재하기도 했다.

한편 박봄은 2NE1 활동을 통해 독특한 음색과 개성 있는 음악 스타일로 많은 사랑을 받아왔다. 팀 활동 이후 솔로 가수로서도 음악 활동을 이어갔다.

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