류이서, 시험관 시술로 임신 준비 근황…“전진 닮은 아이면 내가 견딜 수 있겠다”

그룹 신화 멤버 전진의 아내인 류이서가 임신 준비를 위해 영양제를 챙겨 먹는 근황을 전했다.

류이서는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에 올라온 ‘방송이후 완전히 달라진 전진 류이서 러브 하우스 최초공개 (NEW 인테리어)’라는 제목의 영상을 통해 시험관 시술을 진행 중인 상황을 공개했다.

지난 3일 올라온 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에 올라온 ‘방송이후 완전히 달라진 전진 류이서 러브 하우스 최초공개 (NEW 인테리어)’라는 제목의 영상 캡처. 내사랑 류이서

영상에서 그는 임신을 준비하는 중이기 때문에 영양제를 많이 챙겨 먹는다고 밝혔다. 류이서는 “좋다는 영양제는 다 찾아봤다”고 말했다.

임신을 위해 “주사를 맞다 보면 호르몬 변화가 있다 보니 체중이 조금 늘어난 것 같다”며 “어쩔 수 없는 부분이라 생각하고 나중에 빼려 한다”고 솔직한 심정을 밝혔다.

이날 류이서는 콘텐츠를 통해 집에 비치한 소품을 소개하며 근황을 전했다.

앞서 류이서는 뒤늦게 2세 계획을 세우게 된 계기도 털어놨다. 그는 지난해 남편이 갑자기 너무 아팠는데 그때 '이 사람이 없으면 어떡하나'라는 생각에 겁이 났다고. 이후 남편을 꼭 닮은 아이가 있다면 견딜 수 있을 것 같아 진지하게 임신을 계획하게 됐다고 밝힌 바 있다.

당시 남편 전진이 많이 아파해 류이서는 심각한 질병으로 의심했지만, 급체였다고.

한편 류이서는 승무원 출신으로 전진과는 지난 2020년 결혼해 부부의 연을 맺었다. 결혼 이후 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’, ‘펜트하우스2’ 등 방송과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 일상과 근황을 공유하며 많은 관심을 받아왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지