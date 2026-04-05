트럼프 “48시간 남았다…이란에 지옥문 펼쳐질 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란을 향해 “48시간 후 지옥이 펼쳐질 것”이라며 거듭 경고에 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. AFP 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “내가 이란에 협상을 하거나 호르무즈 해협을 개방하라고 열흘 간의 시간을 줬던 것을 기억하라”며 이같이 말했다. 그는 “시간이 얼마 남지 않았다”며 “그들에게 지옥문이 열릴 때까지 48시간이 남았다”고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 27일을 이란 발전소 공격 시한으로 제시했다가 이를 열흘 보류했다.

공격 시한은 미 동부 시간 기준 오는 6일 오후 8시까지로 연장된 상태다.

트럼프 대통령은 지난달 30일에는 합의 불발 시 “그들(이란)의 모든 발전소, 유정, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 이란에서의 우리의 사랑스러운 ‘체류’를 끝낼 것”이라고 경고하기도 했다.

이어 지난 1일 대국민 연설에서는 “앞으로 2∼3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것”이라며 “우리는 그들을 그들이 속해 있던 석기 시대로 되돌려 놓을 것”이라고 말했다.

한편 이란 전쟁 발발 이후 연일 미국과 이스라엘을 상대로 조롱과 협박 메시지를 내고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 바브엘만데브 해협 봉쇄를 우회적으로 위협했다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장. AFP=연합뉴스

갈리바프 의장은 3일 밤(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “전 세계 석유, 액화천연가스, 밀, 쌀, 비료의 수송량 가운데 바브엘만데브 해협을 통과하는 비율이 얼마나 되나? 해협을 통과하는 물동량이 가장 많은 나라와 회사는 어디인가?”라고 적었다.

이 같은 글은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 데 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄에도 나설 수 있음을 경고한 것이란 해석이 나온다.

예멘과 지부티 사이의 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하 항로의 관문인 홍해 남단 입구로 해상 원유 물동량의 10% 이상이 통과한다.

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