라면보다 더 부담…식후 마신 에이드 한 잔, 췌장에 액상과당 쌓인다

점심 식사 후 사무실 책상 앞. 졸음을 쫓으려 에이드 컵을 쥐고 습관처럼 빨대를 문다. 달콤함에 잠시 긴장이 풀린다. 문제는 이 ‘한 모금’이 반복된다는 점이다. 하루 당류의 절반 이상이 음료에서 들어온다.

식후 반복되는 단 음료 습관은 췌장 부담을 누적시킬 수 있다. 게티이미지

이렇게 쌓인 습관은 생각보다 큰 부담으로 돌아올 수 있다. 라면보다 더 부담될 수 있다는 분석도 나온다. 식후 마신 에이드 한 잔이, 췌장에 서서히 쌓이는 이유다.

5일 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 당류 섭취의 상당 비중이 가공음료에서 유입되는 것으로 나타났다. 그때마다 췌장은 당과 지방을 동시에 처리하며 부담이 쌓인다.

◆액상과당 음료, 흡수 빠른 ‘액체 당류’…혈당 급격히 끌어올리는 구조

첫 번째 뇌관은 액상과당 음료다. 고형 탄수화물보다 흡수 속도가 빨라 혈당을 빠르게 끌어올린다.

윤태관 에이치플러스 양지병원 내분비내과 전문의는 “액상과당 음료는 액체 형태라 체내 흡수 속도가 매우 빠르다”며 “식후 반복적으로 섭취될 경우 이런 특성 때문에 장기적으로 췌장 부담이 커질 수 있다”고 설명했다.

급격한 혈당 변동이 이어지면 인슐린 분비 부담도 함께 증가한다. 이러한 식습관은 당뇨 증가 흐름과도 맞물린다.

실제 질병관리청에 따르면 2022년 기준 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 16.7%로 집계됐다. 달콤한 한 잔은 순간의 피로를 덜어주지만, 반복될수록 몸속 대사 체계에는 다른 흔적을 남긴다.

◆건강식이라 믿었는데…요거트, 당·지방 동시에 올린다

두 번째는 ‘건강식’으로 인식되는 고지방 요거트다.

윤 전문의는 “지방 섭취가 많아지면 췌장은 이를 분해하기 위해 더 많은 소화효소를 분비해야 한다”며 “여기에 당분까지 더해지면 인슐린 분비 부담도 함께 커진다”고 설명했다.

국민건강보험공단에 따르면 2023년 기준 국내 성인 비만율은 37%를 넘어섰다. 고지방·고당 식습관이 누적되며 대사 부담이 커지는 흐름이다.

식품의 ‘이미지’보다 실제 성분 구성이 더 중요하다는 점이 강조된다.

◆당면+기름 조합…잡채 한 접시, 췌장에 이중 부담

마지막은 잡채다. 탄수화물과 지방이 결합된 대표적인 구조다.

당면은 정제 탄수화물에 가까워 혈당을 빠르게 올리고, 조리 과정에서 더해진 기름은 소화효소 분비를 늘린다. 이 과정에서 인슐린과 소화효소 분비가 동시에 증가하며 췌장에 이중 부담이 가해진다.

당과 지방이 결합된 식습관이 지속되면 인슐린과 소화효소 분비가 동시에 늘어나 췌장 피로가 쌓일 수 있다. 게티이미지

이러한 조합이 반복되면 췌장은 지속적으로 높은 대사 부담 상태에 놓일 수 있다. 핵심은 ‘많이’가 아니라 ‘자주’다. 액상과당 음료, 고지방 요거트, 잡채의 공통점은 일상에서 반복되기 쉽다는 점이다.

식후 한 잔을 줄이는 선택만으로도 췌장은 회복할 시간을 확보할 수 있다. 작은 습관 하나가 몸의 부담을 바꾸는 출발점이 된다.

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