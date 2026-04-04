오상진·김소영 부부, 3일 둘째 득남…"산모·아이 건강"

아나운서 출신 방송인 오상진과 김소영 부부가 둘째 아들을 품에 안았다.



4일 티엔엔터테인먼트에 따르면 오상진, 김소영 부부는 지난 3일 오후 4시께 건강한 남아를 출산했다.

방송인 오상진·김소영 부부. 티엔엔터테인먼트 제공

소속사는 "산모와 아이 모두 건강하다. 새 가족을 맞이한 두 사람에게 많은 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.



소속사에 따르면 현재 산모와 아이는 모두 건강한 상태로 안정을 취하고 있으며, 가족들과 함께 기쁨을 나누고 있는 것으로 전해졌다.



지난 2005년 MBC 아나운서로 방송계에 입문한 오상진은 2013년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향해 다양한 프로그램에서 활동을 이어오고 있다. 김소영은 2012년 MBC에 입사해 2017년 퇴사한 이후 서점 운영과 라이브 커머스 등 사업가로도 영역을 넓히고 있다.



MBC 아나운서 출신 선후배로 인연을 맺은 두 사람은 2017년 결혼해 가정을 꾸렸으며, 지난 2019년 첫째 딸에 이어 전날 둘째 아들을 맞이했다.

<연합>

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