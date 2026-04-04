런던시장 집앞 길거리서 총기 무더기 발견…"경찰 실수인 듯"

영국의 사디크 칸 런던시장 자택 인근 거리에서 총기류가 가득 든 가방이 발견돼 경찰이 이를 조사하고 있다.
3일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 런던경찰청은 지난달 31일 밤 9시 40분께 런던 남부 길가에서 총기류와 테이저 총이 든 가방을 발견했다는 시민 신고를 받고 출동해 이를 수거했다고 밝혔다.
경찰은 "현재로선 근무 중이던 경찰관들이 가방을 잠깐 잘못 놔둔 것으로 추정된다"며 "사안의 중대함을 인지하고 긴급하게 조사하고 있으며 조사 기간 경관 5명을 일선 업무에서 제외했다"고 설명했다.
영국 언론은 칸 시장 경호를 맡는 경찰관들이 실수로 가방을 놔둔 것으로 의심된다고 전했다.
건축비계공으로 일하는 한 남성은 대중지 더선과 한 인터뷰에서 여자친구가 길에서 이 가방을 발견했고 자신이 이를 집에 가져와 열어봤더니 헤클러앤드코흐 MP5 반자동 카빈, 글록 권총, 테이저 총, 탄약이 들어 있었다고 말했다.
지속해서 신변의 위협을 받아온 칸 시장은 24시간 무장경찰 경호를 받는다.
칸 시장 대변인은 "대단히 심각한 일로, 경찰은 재발을 막기 위해 모든 조처를 해야 할 것"이라고 말했다.
<연합>
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