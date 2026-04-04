윤혜진 "모성애처럼 다 퍼주는 연애, 건강한 관계 아냐"

유튜브 '윤혜진의 What see TV' 캡처

방송인 윤혜진이 결혼·연애와 관련해 자신만의 소신을 밝혔다.

윤혜진은 최근 자신의 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에 게시된 '해결은 못 해도 욕은 대신 해줌. 언니의 매운맛 상담소'라는 제목의 영상에서 구독자들의 다양한 사연을 받고 조언하는 시간을 가졌다.

"주변 친구들의 결혼에 조바심을 느낀다"는 20대 여성의 사연에 윤혜진은 "되게 빨리한다. 내가 100% 장담하는데, (결혼은) 늦게 할수록 좋다. 결혼하면 인생이 바뀐다. 특히 아이를 낳으면 더 그렇다"고 말했다.

이어 윤혜진은 "여자는 아이 욕심이 있으면, 일찍 하는 게 사실 마음은 편하다. 몸이 빠르게 회복되니까. 그래도 20대 후반에는 전혀 조바심 낼 필요 없다"고 진심어린 조언을 건넸다.

그러면서 "(결혼하면)자유가 거의 없다고 생각하면 되고 모든 게 내 위주로 안된다. 어딜 가도 '가족이 좋아할까?'를 고려하게 된다. 내가 가고 싶어도 가족들이 좋아하지 않으면 포기하게 된다"고 설명했다.

"딸 지온이가 예비사위를 데려온다면 어떤 걸 볼 것 같냐"는 제작진 질문에는 "인품을 볼 것 같다"며 "사실 우리 때보다는 비교적 부족할 수도 있다는 생각을 느낄 때가 있다. 나한테 좋은 사람이지만, 식당에서 직원에게 함부로 하는 사람은 걸러야 한다"고 콕 집어 말했다.

또 윤혜진은 자신의 연애관에 대해 "내가 좋아하는 사람이 좋다. 모성애처럼 다 퍼주는 연애는 좋지 않고, 시간이 지나고 보면 그건 건강한 관계는 아니다"라고 단호함을 내비쳤다.

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