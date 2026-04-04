유연석×이솜, 놀이공원서 로맨스 분위기 포착 (신이랑 법률사무소)

SBS '신이랑 법률사무소'

배우 유연석과 이솜이 놀이공원에서 서로를 향해 묘한 기류를 자아냈다.

지난 3일 방송된 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈/극본 김가영·강철규) 7화에서는 '귀신 전문 변호사'로 돌아온 신이랑(유연석 분)이 한나현(이솜 분)의 언니 한소현(황보름별 분)의 망자로 등장했다.

한나현이 그토록 그리워하던 언니를 대신해 등장한 귀신전문변호사 신이랑과의 기묘한 만남으로 끝나면서, 오늘 방송될 8화가 어떤 방향으로 전개될지 시청자들에 궁금증을 안겼다.

이날 유연석은 평범한 변호사 복귀의 기회를 포기하고 망자의 목소리에 귀 기울이는 귀신 전문 변호사 복귀를 선언하며 감동을 안겼다. 이에 이날 시청률은 전국 7.6%, 수도권 7.3%, 분당 8.3%대를 기록하며 동시간대 시청률 1위를 기록했다.

8화 방송 전 공개된 스틸컷에서는 앞서 서로의 상처를 공유했던 유연석과 이솜이 서로 애틋하면서도 경계하는듯한 시선으로 바라보며 복잡미묘한 분위기를 풍긴다.

특히, 오늘 방송되는 8회에서는 한나현의 가장 아픈 구석인 '가족의 비극' 속으로 깊숙이 진입하게 되고, 망자인 언니 한소현이 동생에게 메시지를 건넬 전망이다.

제작진은 "서로의 상처를 치유해가기 시작한 신이랑과 한나현의 관계가 어떤 변곡점을 맞게될 지 기대해 달라"고 전했다.

SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 4일 오후 9시 50분 방송된다.

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