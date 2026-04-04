벚꽃만 보러 가는 줄 알았는데…호텔 예약 트렌드 달라졌다

올해 봄 호텔 상품은 확실히 달라졌다. 단순히 방을 제공하는 수준을 넘어, 머무는 시간 전체를 하나의 경험으로 묶는 ‘패키지형 소비’가 전면에 등장했다.

이랜드파크 제공

4일 호텔업계에 따르면 켄싱턴호텔 여의도는 벚꽃 시즌에 맞춰 ‘피크닉형 패키지’를 내놨다. 객실과 조식, 와인에 더해 피크닉 매트까지 제공해 윤중로와 한강공원 이용을 자연스럽게 연결했다.

파라다이스 호텔 부산은 부산 동래구 기반 로컬 카페 브랜드와 협업한 객실 패키지를 선보였다. 객실 안에서 드립백과 파우더 형태로 커피를 즐길 수 있도록 구성해, 투숙 경험 자체를 ‘취향 소비’로 확장한 것이 특징이다.

에티오피아·과테말라·콜롬비아 원두 3종을 각각 구현해 선택의 폭을 넓힌 점도 눈에 띈다. 호텔 측은 “객실 경험을 지역 콘텐츠와 연결하려는 시도”라고 설명했다.

그랜드 조선 부산은 반려견 동반 고객을 겨냥한 ‘멍캉스’ 패키지를 강화했다. 코너 스위트 객실에 반려견 전용 침대·매트·공기청정기·간식 등을 포함한 전용 구성으로 체류 만족도를 높였다.

이 흐름은 예약 패턴에서도 드러난다. 여행 플랫폼 업계에서는 최근 ‘펫 동반’, ‘피크닉’, ‘테마형 숙박’ 같은 키워드 검색이 동시에 늘어나는 추세다.

단순히 숙소를 고르는 것이 아니라 하루를 어떻게 보낼지부터 설계하는 방식으로 바뀌고 있는 것이다.

특히 짧은 일정 안에서 최대한 많은 경험을 담으려는 수요가 늘면서, 호텔 패키지가 ‘일정 설계 상품’ 역할을 대신하기 시작했다.

사진과 영상으로 남길 수 있는 요소 역시 중요한 기준이 됐다. 단순한 숙박보다 ‘기억에 남는 장면’을 만드는 상품이 선택받는 구조다.

결국 호텔은 더 이상 머무는 공간이 아니다. 하루를 구성하는 콘텐츠 플랫폼으로 바뀌고 있다.

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