성남시, 분당구보건소 신축에 580억 투입…2028년까지 5배 확장

경기 성남시가 분당구보건소 신축 기공식을 갖고 ‘스마트 올케어’ 사업을 확대한다고 4일 밝혔다.

성남시에 따르면 시는 야탑동 349번지 2992㎡ 부지에 지어진 지하 1층, 지상 3층 규모의 분당구보건소(연면적 2753㎡)를 철거하고, 같은 자리에 2028년까지 지하 3층, 지상 10층 규모의 새 보건소(연면적 1만3763㎡)를 신축한다.

3일 성남시 야탑동 분당구보건소 신축공사 기공식에서 참석자들이 시삽하고 있다. 성남시 제공

전날 열린 기공식에는 신상진 시장을 비롯해 지역 국회의원, 시의원, 유관 단체 관계자, 지역 주민 등 200여명이 참석했다.

시는 준공 33년이 지나 노후하고 협소한 기존 건물을 헐고, 용적률을 상향해 기존 연면적의 5배 규모로 확장한다. 분당구보건소가 신축되면 기존 청사보다 보건·의료·행정 공간과 시민 전용 공간이 크게 늘어난다.

시는 580억원의 사업비를 투입해 진료실, 검사실, 어르신·청소년·여성·어린이 건강 체험센터를 조성할 예정이다. 또 기존에 공간 협소로 지역 곳곳에 분산·운영 중인 성남시 정신건강복지센터, 소아·청소년 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 치매안심센터, 스트레스 관리실 등을 신축 분당구보건소로 이전할 예정이다.

총 27대 주차 규모이던 주차장도 121대까지 불어난다.

신축 공사 진행되는 동안 분당구보건소는 정자1동 복합청사로 이전해 임시 운영된다.

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