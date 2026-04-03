‘계엄연루 공석’ 지방경찰청장 발령…늦어지던 경찰 인사 속도 낼 듯

정부가 3일 김성희 경찰대학장 직무대리를 부산경찰청장으로 임명하는 등 경찰 치안정감·치안감·경무관 인사를 발령했다. 12·3 비상계엄 관련 불법행위에 가담했다는 의혹으로 직위 해제·대기 발령돼 공석이던 부산·경북·충남청장 등은 이날 고위직 인사로 정상 체제가 됐다.

치안정감이 맡는 부산청장은 김성희 경찰대학장 직무대리(경북 청도·경찰대 9기)가 임명됐다. 앞서 경남청장, 경찰청 대변인 등도 역임했다.

김성희 신임 부산경찰청장. 경남경찰청 제공

치안감 계급인 경북청장에는 김원태 경찰청 치안정보국장이 자리를 옮겼다. 경북 안동 출신인 김원태 신임 경북청장은 ‘정보통’으로 분류된다. 1989년 순경으로 입직해 치안감까지 오르며 경찰 내부에서 입지전적 인사로 꼽힌다.

충남청장에는 김호승 경찰청 생활안전교통국장, 대전청장에 백동흠 경찰청 국가수사본부 형사국장, 울산청장에 유윤종 울산청장 직무대리, 충북청장에 신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장 등이 보임됐다. 전북청장과 전남청장에는 이재영 경찰청 국제치안협력국장 직무대리와 고범석 경찰청 경비국장 직무대리가 각각 임명됐다.

경찰청 내 요직이자 비상계엄 가담 의혹으로 역시 공석이던 경찰청 기획조정관은 이번에 인사 발령이 나지 않았다.

이날 오전 ‘경찰의 별’로 불리는 경무관 승진임용 예정자 28명을 내정한 데 이어 지역 치안을 총괄하는 시·도경찰청장까지 인사가 마무리됐다. 통상보다 3∼4개월 지연됐다. 지방선거를 앞두고 조직 정비가 시급한 상황에서 총경·경정 보임 및 승진 인사도 속도를 낼 것으로 전망된다.

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