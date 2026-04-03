김이탁 국토부 1차관 “공급 속도가 시장 안정 핵심”

김이탁 국토교통부 1차관이 3기 신도시 등 수도권 공공택지 공급 속도전을 주문했다.

김 차관은 3일 서울 용산구 한국토지주택공사(LH) 주택공급특별추진본부에서 ‘수도권 공공택지 속도제고 점검회의’를 주재하고 “국민이 체감할 수 있는 수준의 속도감이 부동산 시장 안정의 핵심”이라고 강조했다.

김이탁 국토교통부 제1차관이 3일 한국토지주택공사(LH) 주택공급특별추진본부에서 3기 신도시 등 수도권 공공택지 속도제고 점검회의를 주재하고 있다. 국토교통부 제공

국토부는 2030년까지 37만2000가구 이상 착공을 목표로 인허가와 보상 기간 단축, 이주·철거 촉진 등을 추진하고 있다. 특히 지난해 ‘9·7대책’으로 발표한 사업 속도 제고 관련 법 개정도 진행 중이다. 전략환경영향평가 절차를 단축하고, 사업 갈등 해소를 위한 통합조정회의를 신설하는 한편 토지 보상 협조장려금과 퇴거 불응자에 대한 금전적 제재 도입 등이 포함됐다.

김 차관은 “연도별 착공 물량은 반드시 지켜야 할 국민과의 약속”이라며 “계획 물량 이상으로 공급할 수 있다면 가능한 방안을 모두 검토해야 한다”고 말했다.

정부는 올해 수도권 공공주택 5만 가구 이상 착공을 추진할 계획이다. 이를 위해 보상·이주와 문화재 조사 등 사업 초기 단계의 공정 관리를 강화하고, 지방자치단체와 공공기관·민간이 참여하는 협의체를 통해 현안 해소 속도를 높일 방침이다.

김 차관은 보상과 이주 지연이 사업 속도를 좌우하는 핵심 변수라며 “국토부가 제도 개선을 추진하는 만큼 LH도 책임있는 역할을 해야 한다”고 강조했다.

아울러 김 차관은 3기 신도시와 서울 서리풀지구 등 주요 사업지의 진행 상황을 점검하며 “공급 체감도가 높은 핵심 지구인만큼 공정 관리를 더욱 철저히 해야 한다”고 말했다. 그는 이어 “3기 신도시에서 올해 상반기 2300가구를 포함해 연내 7500가구 분양이 예정돼 있다”며 “교통 등 정주 여건 개선도 함께 추진해 국민 기대에 부응해야 한다”고 부연했다.

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