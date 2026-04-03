중동 전쟁 여파에 대중교통 '북적'… 靑·정부, 수요 분산 나서

청와대와 정부가 중동 전쟁의 여파에 따른 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡 문제를 해소하기 위한 범부처 합동 추진 체계를 가동하기로 했다. 청와대는 출퇴근 시간대 등 혼잡 시간대를 피해 대중교통을 이용하는 시민에게 인센티브를 제공하는 방안 등을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

전은수 청와대 대변인은 3일 춘추관에서 브리핑을 통해 “최근 중동 전쟁의 여파로 국제 유가가 가파르게 상승하면서 자차 이용 대신 지하철과 버스 등 대중교통으로 전환하는 시민들이 급증하고 있다”며 “이로 인해 출퇴근 시간대 대중교통 수요 분산을 위해 2일 경제성장수석 주재로 관계부처 긴급회의를 개최했다”고 밝혔다.

전은수 신임 대변인이 3일 청와대 춘추관에서 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡 완화 대책 관련 브리핑을 하고 있다. 연합

전 대변인은 “이번 회의는 유가 급등이라는 외부 충격 속에서 가중되는 대중교통 과밀 문제를 관리하고 승용차 이용을 줄이면서도, 시민들이 안전하게 이동할 수 있는 대책을 마련하기 위해 진행됐다”면서 “승용차 사용을 줄이기 위해서는 대중교통 수요 분산 정책을 보다 적극적으로 추진해야 한다는 점에 모든 부처가 깊은 공감대를 형성했다”고 전했다.

전 대변인은 “출퇴근 혼잡 완화 대책은 청와대를 비롯해 국토교통부가 주관하고 기후환경에너지부·행정안전부·산업통상부 등이 참여하는 합동 추진 체계로 운영하기로 했고 대책 마련을 위해 즉시 시스템 개선 작업에 착수할 예정”이라며 “시스템 구축 기간을 최대한 단축하고 시간대와 할인율 등 다양한 정책 시나리오를 유연하게 적용할 수 있는 스마트 시스템을 설계할 방침”이라고 밝혔다.

구체적으로는 “혼잡 시간대를 피해 대중교통을 이용하는 시민들에게는 인센티브를 추가 제공해 자발적인 수요 이동을 유도하는 방안을 논의했다”고 밝혔다. 이어 “무엇보다 물리적인 교통 수요 자체를 시간대별로 고르게 분산시키기 위해 공공부문부터 선제적으로 시차 출퇴근제를 확산하겠다”라며 “정부는 공공기관의 유연 근무를 모범 사례로 정착시키고 이를 민간 부문까지 활성화할 수 있는 실효성 있는 지원 방안을 논의했다”고 덧붙였다.

전 대변인은 “이번 대책은 범부처 합동 추진체계로 운영되는 만큼 에너지 위기 대응부터 시민 안전 관리까지 부처 간 칸막이를 없애고 총력 대응하겠다”라며 “유가 상승으로 인한 국민의 교통비 부담을 덜어드리고 모든 시민이 안심하고 출퇴근할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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