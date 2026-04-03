정동영 “평화공존, 중동 리스크 차단”…북미대화 재개 기대

정동영 통일부 장관은 3일 “중동 상황이 한반도에 전이되는 것을 막고 있는 것이 바로 이재명 정부의 평화공존 정책”이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 오후 국회 정치·외교·통일·안보 분야 대정부 질문에서 “중동 전쟁으로 세계 에너지 공급망이 붕괴한 상황에서, 만일 한반도에서 긴장이 고조되는 상황이라면 우리 경제에 치명적인 이중타격이 될 것”이라며 정부의 한반도 평화 공존 정책이 ‘방화벽’ 역할을 하고 있다고 강조했다.

정동영 통일부 장관이 3월 19일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘2026년 제1차 남북관계발전위원회’에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

정 장관은 이어 “현재로선 남북 간의 군사적인 긴장과 같은 이상 징후는 없다”며 한반도 상황이 비교적 안정적으로 관리되고 있다고 설명했다.

정 장관은 트럼프 대통령의 5월 중국 방문을 계기로 북미 대화 재개 가능성에 기대를 나타냈다. 정 장관은 “북미 간 단절됐던 대화가 이뤄지고, 그 연장선상에서 공간이 만들어진다면 남북 간의 화해협력, 교류협력도 다시 이어질 수 있다”며 “그런 점에서 미중 정상회담을 특별히 주목하는 것”이라고 했다. 이어 “한반도의 평화와 안정은 미국과 중국, 남북 모두에게 다 이익이 되는 일”이라고 강조했다.

트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 주석은 오는 5월 14~15일 베이징에서 정상회담을 가질 예정이다. 트럼프 대통령은 당초 3월 31일부터 4월 2일까지 중국을 방문할 예정이었지만, 이란 전쟁 이후 일정을 늦췄다.

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