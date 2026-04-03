李대통령, 7일 '여·야·정 민생경제협의체' 개최…중동발 위기 논의

이재명 대통령이 여·야·정 민생경제협의체 회담을 열고 중동발 경제·에너지 위기 대응 방안을 논의한다. 국내외적으로 위기가 나날이 심각해지는 가운데 이 대통령이 직접 여야 지도부와 머리를 맞대고 진영을 초월한 초당적 협력으로 돌파구를 찾겠다는 의지로 풀이된다.

이재명 대통령. 뉴스1

홍익표 청와대 정무수석은 3일 청와대에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 중동 전쟁으로 인한 경제 위기 및 국제 정세의 불확실성에 적극 대응하기 위해 국민통합과 여·야 초당적 협력이 필요하다는 인식하에 여·야·정 민생경제협의체 회담을 추진하기로 했다”며 “이번 회담은 오는 7일 11시30분 오찬을 겸해 청와대에서 진행될 예정”이라고 밝혔다. 회담 참석자는 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍 수석 등이 될 예정이다.

첫 회담에서는 중동 전쟁에 따른 국내 경제 위기와 국제 정세 불확실성에 대한 대응 등이 다뤄질 예정이다. 홍 수석은 “그러나 여야 지도부와 대통령 간의 회담이기 때문에 의제에 제한은 없다”며 “자유롭게 의제(에 대한 논의)가 이뤄질 것으로 생각된다”고 밝혔다.

회담 성사 배경에 대해 홍 수석은 “중동 전쟁에 따른 국가 경제적 위기가 갈수록 심화하고 있다. 이 과정에서 가장 중요한 것은 국난 극복을 위한 사회적 통합과 초당적인 협력”이라며 “그런 차원에서 이번 여·야·정 협의체에 대한 제안이 있었고, 물론 그 전에 국민의힘 송 원내대표가 유사한 제안을 미리 한 바가 있다”고 설명했다. 그러면서 “그런 여러 가지 상황을 고려해 대통령께서 제안한 것”이라고 부연했다. 정례화 여부에 대해서는 “구체적으로 정례화할 것인지 또는 어느 시기로 할 건지에 대해선 정해진 바는 없다”며 “관련해서 추후에 협의가 이뤄지고 만약 합의된 결과가 있다면 그때 알려드리겠다”고 말했다.

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